Rafa Kalimann reflete sobre mudanças na gravidez: “Resultado do amor que carrego”

Aos 5 meses de gestação, Rafa Kalimann fez uma bela reflexão sobre essa fase cheia de descobertas que tem vivido. Após alguns dias de descanso ao lado do namorado, Nattan, a influenciadora compartilhou com os seguidores nesta quarta-feira (16/7) seus sentimentos sobre esse momento especial. Mãe de primeira viagem, ela espera por uma menina, a Zuza. O nome é uma homenagem à avó do forrozeiro, falecida no início do ano.

Em um story, Rafa apareceu exibindo o barrigão enquanto aproveitava um dia de praia. “Acompanhando a mudança mais sonhada e mais bonita do meu corpo acontecer, cada nova curva, mudança, cada centímetro já é o resultado do amor que carrego aqui, sei que ainda tá cedo e ainda temos uma jornada juntas, mas eu já te celebro todos os dias…”, declarou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Rafa Kalimann Reprodução: Instagram Rafa Kalimann Rafa Kalimann Reprodução: Instagram Rafa Kalimann Rafa Kalimann e Nattanzinho – Foto: Reprodução/Instagram Reprodução Voltar

Próximo

Também na última terça-feira (15/7), Nattan mostrou aos seguidores o quanto ficou perplexo com um desejo inusitado de grávida de Rafa, que ele confessou ter achado estranho. Nos Stories do Instagram, ele filmou a parceira se deliciando com um balde de pipoca acompanhado de dentes de alho.

“Nunca vi. Quem é a pessoa que come uma bacia de pipoca com alho? Olha como ela come”, disse Nattan, surpreso. Rafa pegou um dente de alho do meio da pipoca, retirou a casca e o comeu inteiro. “É uma delícia”, garantiu a influenciadora. O cantor, então, fingiu ânsia de vômito.