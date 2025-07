Raio-X do edital CNU 2025: datas, vagas, provas e dicas de preparação

Com a publicação oficial do edital do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025), o Qconcursos disponibilizou um Raio-X completo e gratuito para auxiliar quem busca uma vaga no serviço público. Este material reúne as principais informações sobre o certame, incluindo número de vagas, cargos, estrutura das provas, etapas, cronograma e regras de participação. Além disso, é possível acessar o perfil da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Inscrições e isenção da taxa

As inscrições para o Concurso Nacional Unificado podem ser realizadas no período de 2 a 20 de julho. O valor da taxa de inscrição é de R$ 70.

Candidatos que se enquadram como membros de famílias de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), bem como doadores de medula óssea, podem solicitar a isenção da taxa. O prazo para solicitar este benefício vai de 2 a 8 de julho.

Datas das provas e etapas

A prova objetiva do CNU 2025 está prevista para o dia 5 de outubro, com aplicação das 13h às 18h.

Os candidatos aprovados dentro do número de vagas estabelecido no edital serão convocados para a prova discursiva, que tem aplicação marcada para o dia 7 de dezembro.

A primeira lista de classificação do concurso está com previsão de divulgação para o dia 30 de janeiro de 2026.

Convocação para a prova discursiva

Serão convocados para a prova discursiva, independentemente do nível de escolaridade, o equivalente a nove vezes o número de vagas por bloco/cargo, tanto para ampla concorrência quanto para as vagas reservadas.

Por exemplo, para um cargo que oferece 100 vagas, serão convocados 900 concorrentes para a segunda fase, distribuídos da seguinte forma:

Ampla concorrência (65 vagas): 9 x 65 = 585 convocados

(65 vagas): 9 x 65 = convocados Pessoas negras (25 vagas): 9 x 25 = 225 convocados

(25 vagas): 9 x 25 = convocados Pessoas indígenas (3 vagas): 9 x 3 = 27 convocados

(3 vagas): 9 x 3 = convocados Pessoas quilombolas (2 vagas): 9 x 2 = 18 convocados

(2 vagas): 9 x 2 = convocados Pessoas com deficiência (5 vagas): 9 x 5 = 45 convocados

Fonte: Q Concursos

Redigido por ContilNet.