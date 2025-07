Raissa Barbosa surpreende com tema para 1º mesversário do filho. Veja!

A ex-A Fazenda Raissa Barbosa celebrou nesta terça-feira (15/7) o primeiro mesversário do filho caçula Luan Ravi, afilhado de Jojo Todynho. Porém, o que chamou a atenção dos internautas foi o tema escolhido por ela para a festinha: “Ladrão de sono”.

“O mesversário do Luan Ravi foi domingo (13), mas só conseguimos comemorar na segunda e postar hoje… Desde domingo ele tá enjoadinho, chorando muito, e eu só consegui fazer uma coisa: cuidar dele com todo meu amor”, explicou Raissa na legenda do vídeo.

“A festa atrasou, o post também, mas o amor e a entrega de mãe não têm hora certa. 1 mês do meu bebezinho que já virou meu mundo inteiro. E o tema não podia ser outro: ladrão de sono profissional desde o primeiro dia!”, brincou a influenciadora.

O tema é uma brincadeira referente aos primeiros dias após o nascimento do bebê, onde as mamães enfrentam muita privação de sono, já que o neném está se adaptando com a vida fora da barriga, e tende a chorar, mamar e dormir pouco.



Para a decoração, foram usadas bolas brancas e pretas, além do desenho de um bebê como presidiário. Para o aniversariante, Luan Ravi, a mamãe separou uma roupinha de listras pretas com branco, junto com uma touca do mesmo jeito.

Desde o começo da gestação, Raissa confessou o abandono por parte do pai da criança e desde então nunca revelou a identidade do homem. Recentemente, a ex-A Fazenda ganhou um processo contra o genitor. Ela tinha sido processada em R$50 mil por mostrar a gravidez.