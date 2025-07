Raízes familiares! Adriane Galisteu relembra viagem internacional com Ayrton Senna

Adriane Galisteu está em Budapeste, capital da Hungria, com o marido, Alexandre Iódice, e o filho do casal, Vittorio. Ela recordou, nesta segunda-feira (28/7), sua conexão com o país europeu. Os avós da apresentadora nasceram lá, e sua primeira visita foi em 1993, acompanhada de Ayrton Senna.

Em uma publicação nas redes sociais, a contratada da Record TV destacou a herança familiar. De acordo com ela, os ascendentes chegaram ao Brasil após fugir do país em 1941, em meio à Segunda Guerra Mundial: “Sempre tentei saber mais sobre a vida deles, porém eles quase não falavam e também mal falavam o português”.

“A primeira vez que estive aqui, foi em 93, com Ayrton [Senna]”, recordou Galisteu, que namorou o piloto de Fórmula 1 por um ano e meio, até a morte dele, em 1994. Ela voltou à Hungria quatro anos depois, com a mãe, Emma Galisteu: “Agora cheguei pra tentar me aproximar um pouquinho das minhas raízes”, acrescentou.

“Me emocionei várias vezes e fiquei imensamente feliz de viver tudo isso com eles, meus meninos, minha família! Amor que não se mede. Obrigada, Deus, por tudo”, finalizou a apresentadora, que ilustrou a postagem com registros em solo húngaro com o marido e o filho. Vittorio, inclusive, foi elogiado nos comentários: “Que menino lindo de morrer”, disse um internauta.