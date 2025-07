Ralf e Marcynho Sensação são atrações nacionais confirmadas na Expo Xapuri 2025; veja as datas

Entre os dias 4 e 7 de setembro, a cidade de Xapuri vai realizar a EXPOXAPURI 2025 – Feira de Agronegócios, Empreendedorismo e Cultura. O evento, organizado pela Prefeitura, acontecerá no Polo Industrial de Xapuri e contará com exposição e comercialização de veículos, máquinas agrícolas, equipamentos, animais e produtos da agricultura familiar. A programação também inclui a tradicional arena de rodeios, apresentações culturais e espaços voltados aos pequenos e médios empreendedores.

Durante o anúncio, feito nesta segunda-feira (21), o prefeito Maxsuel Maia destacou a importância do evento para a economia e a cultura local. “Estamos unindo o setor produtivo à cultura e ao entretenimento para aquecer a economia da nossa cidade. Será o maior evento da história de Xapuri, com oportunidades para agricultores, empreendedores e comerciantes. O povo de Xapuri merece”, afirmou.

Entre as atrações confirmadas, dois shows nacionais devem atrair grande público: Marcynho Sensação, que se destaca no cenário do forró, e o cantor Ralf, da famosa dupla Chrystian & Ralf. As apresentações, segundo a organização, buscam dar mais visibilidade à feira e fortalecer o comércio e o turismo da região.

A EXPOXAPURI 2025 conta com apoio do Governo do Estado do Acre e do Sebrae, parceiros na estruturação da programação técnica e no suporte aos expositores. Outras parcerias e a programação completa devem ser anunciadas em breve.