Ranking revela Cruzeiro como líder em finalizações e gols no primeiro tempo do Brasileirão

Novo líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro é a equipe mais intensa no primeiro tempo de suas partidas. Nesta 14ª rodada, não foi diferente: a Raposa superou o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, com os dois gols marcados na primeira etapa, por Fabrício Bruno e Kaio Jorge, respectivamente.

Na entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Renato Gaúcho afirmou que avisou aos atletas do Fluminense sobre como o Cruzeiro era ofensivo na primeira metade do jogo. Nos 14 jogos que disputou no Brasileirão, o time do técnico Leonardo Jardim foi para o intervalo vencendo sete vezes (50%), empatando cinco (35%) e perdendo apenas duas vezes (15%).

Segundo melhor ataque da competição, atrás apenas do Flamengo, o Cruzeiro é a equipe que mais finaliza e faz gols no primeiro tempo do Brasileirão, com 103 arremates e 14 bolas nas redes neste recorte. É importante citar que, neste levantamento, os gols contra (marcados por um jogador a favor do time adversário) não são contabilizados por não terem origem em uma finalização.

No quesito finalizações no primeiro tempo, Atlético-MG (92) e Bragantino (88) fecham o top 3. Já quando o assunto são os gols marcados na primeira etapa, Bragantino e Flamengo, com 10 gols cada, completam o pódio. Chama a atenção que em 92 finalizações no primeiro tempo, o Atlético-MG só conseguiu um gol, o que retrata a baixa eficiência ofensiva do time que mais finaliza no Brasileirão.

Finalizações e gols no primeiro tempo

Equipes que mais finalizam no 1º tempo Finalizações no 1º tempo Gols marcados no 1º tempo Times que mais finalizam no campeonato (contando 1º e 2º tempos) Cruzeiro 103 14 5º lugar Atlético-MG 92 1 1º lugar Bragantino 88 10 4º lugar Flamengo 86 10 6º lugar Vasco 82 7 12º lugar Internacional 80 7 3º lugar São Paulo 77 6 10º lugar Bahia 76 6 18º lugar Botafogo 76 6 2º lugar Sport 72 4 9º lugar Corinthians 71 5 16º lugar Santos 71 7 15º lugar Grêmio 69 8 14º lugar Fluminense 66 3 12º lugar Palmeiras 66 4 7º lugar Ceará 64 7 17º lugar Fortaleza 63 4 8º lugar Mirassol 59 8 19º lugar Vitória 56 1 11º lugar Juventude 54 6 20º lugar Fonte: Gato Mestre (Obs.: as finalizações e os gols contra, feitos por um jogador à favor do time adversário, não entram neste ranking). *Gato Mestre é formado pelos jornalistas Arthur Sandes, Davi Barros, Guilherme Giavoni, Guilherme Maniaudet, Guilherme Marçal, Gustavo Figueiredo, Ingrid Fernandes (estagiária), Leandro Silva, Roberto Maleson, Roberto Teixeira, Rodrigo Breves e Valmir Storti, pelos cientistas de dados Bruno Benício e Vitor Patalano e pelo programador Gusthavo Macedo.

Fonte: Ge

Redigido por ContilNet.