Rashford é anunciado como novo reforço do Barcelona. Veja vídeo

O Barcelona oficializou, nesta quarta-feira (23/7), a contratação de Marcus Rashford. O atacante inglês, de 27 anos, chega por empréstimo junto ao Manchester United até 30 de junho de 2026. Ao fim do vínculo, o clube espanhol terá a opção de compra fixada em 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 195,3 milhões na cotação atual).

Na última temporada, 2024/25, Rashford atuou em parte pelo Manchester United, com 24 jogos, sete gols e três assistências, e encerrou com empréstimo de seis meses no Aston Villa. No período, foram 17 partidas, com quatro bolas na rede e cinco passes para gol.

Veja o vídeo do anúncio de Rashford:

“Yeah… It’s official.”

Rashford follows in Lineker’s footsteps. pic.twitter.com/ZvbnDAtbax — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 23, 2025

Sem espaço no United para a temporada 2025/26, Rashford foi liberado para buscar novo clube e vestirá a camisa 14 no Barça.

Na mesma semana, o gigante espanhol anunciou a renovação do contrato do jovem espanhol Lamine Yamal. Além de renovar o seu vínculo com o clube catalão, o atacante de 18 anos passa a usar a icônica camisa 10 de Lionel Messi