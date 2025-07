Ratinho lamenta a morte da mãe e agradece acolhimento recebido: “Uma dor imensa”

O apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho, se pronunciou pela primeira vez sobre a morte de sua mãe, Maria Talarico Massa, aos 93 anos. Em seu perfil no Instagram, neste fim de semana, o comunicador do SBT desabafou e, ao mesmo tempo, prestou uma homenagem à matriarca, agradecendo por ter sido seu maior exemplo, abrigo e alegria.

Em poucas palavras, Ratinho compartilhou a dor da perda: “Em meu nome, em nome dos meus irmãos e de toda a nossa família, quero agradecer de coração por cada mensagem, homenagem e abraço que recebemos neste momento tão difícil para nós. Perder minha mãe, Dona Maria, é uma dor imensa, uma parte de mim se vai com ela”.

Morre Maria Talarico Massa, mãe de Ratinho, aos 82 anos Reprodução/Grupo Massa "Programa do Ratinho" / Divulgação: SBT Ratinho Foto: Reprodução/Instagram @oratinho Ratinho lamenta a morte da mãe, Maria Talarico Massa Reprodução: Instagram @ratinho

O apresentador também demonstrou gratidão pelo apoio recebido: “Mas ver tanto carinho vindo de vocês nos conforta e fortalece. Saber que ela foi lembrada com tanto respeito é motivo de orgulho e gratidão. Dona Maria foi meu maior exemplo, meu abrigo e minha alegria. Que Deus retribua todo esse carinho recebido por nossa família. Seguiremos honrando sua memória com o mesmo amor que ela sempre nos dedicou. Muito obrigado, de coração. Ratinho e família”.

Diversas personalidades deixaram mensagens neste momento de luto. Adriane Galisteu comentou: “Todo o meu amor!”. Felipeh Campos escreveu: “Mãe, palavra pequena com um significado gigantesco! As mães deveriam viver eternamente. Sinto muito, Ratinho! Sinto mesmo!”. Já Elba Ramalho deixou sua contribuição de carinho: “Meus sinceros sentimentos, querido! Força”

O falecimento foi confirmado por meio de uma nota oficial divulgada pelo Grupo Massa, fundado por Ratinho: “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Maria Talarico Massa, mãe do apresentador e empresário Carlos Roberto Massa, o Ratinho”. A causa da morte ainda não foi divulgada. Maria também era avó do governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, o Ratinho Jr. (PSD).