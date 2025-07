Rayane Figliuzzi fala sobre empreendedorismo e bastidores com Belo: “Privilégio”

Durante o último show do festival Numanice, organizado no último sábado (26/7) por Ludmilla no Riocentro, no Rio de Janeiro, Rayane Figliuzzi conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, e falou com entusiasmo sobre sua atuação como empreendedora e sobre a vida ao lado do cantor Belo. Sua recente ação de vendas na praia com sua marca de biquínis a deixou surpresa: “Eu não achei que ia dar esse engajamento todo, porque o que eu faço ali é com muito amor, carinho, propósito”, contou.

Rayane também aproveitou para destacar o envolvimento direto na criação das peças com sua funcionária: “Sentamos, pensamos, a gente traz referência. Hoje eu tenho o stylist que cuida do meu visual então a gente tem umas ideias assim. Mas eu trago mais a coleção que já funciona, que a gente já fez alguns testes e tem o que funciona”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Rayane Figliuzzi Reprodução: Instagram Rayane Figliuzzi Reprodução: Instagram Belo e Rayane Figliuzzi assumem relacionamento Reprodução: Instagram Belo troca carinhos com a namorada, Rayane Figliuzzi, em aeroporto do Rio Foto: AgNews Rayane Figliuzzi Reprodução: Instagram Voltar

Próximo

Ao ser questionada sobre o romantismo de Belo, Rayane revelou que o cantor costuma cantar durante o banho e que vive envolvido com novos projetos. “Ele toma banho cantando, ou ensaiando um texto também; porque vocês estão vendo que ele é ator agora. Então, é passando o texto o dia inteiro, cantando música; que ele tá trazendo umas antigas agora para eu colocar no inédito. Ele está sempre fazendo o trabalho dele dentro de casa e é um privilégio estar com ele, ouvindo o Belo”, relatou, destacando que o cantor também tem escrito músicas.

Das inspirações do dia a dia, o artista está escrevendo uma composição que foi um pedido especial de uma amiga, mas ainda inacabada. “Ele já escreveu só que não acabou. Uma amiga minha pediu uma cartinha pra ele num dia que fui fazer um curso de inteligência emocional e ele falou que tinha que ser muito do coração. Aí começou a contar essa história nessa música, mas não terminou ainda. Ele fala: ‘Vamos aguardar os próximos momentos’. Então vem aí um novo sucesso, com certeza, por favor!”, adiantou a influenciadora.

Rayane, que atualmente vive um novo momento pessoal e profissional ao lado do cantor, reforçou o quanto se sente feliz com a parceria e o carinho do público. Cotada para o reality show “A Fazenda”, ela também vive um novo momento com o namorado, que anunciaram o início do relacionamento em fevereiro deste ano.