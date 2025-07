rayane-figliuzzi,-namorada-de-belo,-oficializa-posto-de-musa-da-vila-isabel

Rayane Figliuzzi foi oficializada como musa da Vila Isabel para o Carnaval 2026 nesta terça-feira (29/7). Apesar de já ter comentado sobre o posto em entrevista ao portal LeoDias, a namorada de Belo celebrou o anúncio oficial nas redes sociais. Fantasiada com as cores da escola, azul da cabeça aos pés, ela comemorou a nova fase com seu primeiro ensaio.

À frente da agremiação do Rio de Janeiro, considerada um dos berços do samba, Rayane posou com a fantasia completa e segurando um adereço parecido com uma coroa durante o ensaio de fotos que marcou o anúncio: “É com o coração transbordando de gratidão que compartilho: agora sou a nova musa da Unidos da Vila Isabel”.

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é musa da Vila Isabel Rayane Figliuzzi conta detalhes sobre "A Fazenda" Rayane Figliuzzi assina com a Record e estará em "A Fazenda 17" O cantor Belo e a namorada, Rayane Figliuzzi Rayane Figliuzzi no tapete vermelho de Cannes

Na sequência, Figliuzzi agradeceu a oportunidade: “Digo sim a esse chamado com respeito, entrega e a consciência da responsabilidade que esse posto representa. Peço licença para chegar e somar, com humildade e verdade, honrando a força do samba, da cultura e da ancestralidade. Que seja um ciclo de aprendizado, entrega e muito axé. Vila, estou pronta!”.

Vale destacar que, no último sábado (26/7), Rayane marcou presença no festival de pagode “Numanice”, de Ludmilla, e conversou com o portal LeoDias sobre os planos para o Carnaval. Animada, ela contou para a repórter Monique Arruda que foi um grande prazer assumir o posto de musa e revelou que está se dedicando com duas horas de aula por dia para brilhar na grande estreia.

Além disso, Rayane também comentou sobre o ciúmes do namorado, Belo: “Agora eu acho que ele ficou um pouquinho mais por causa do Carnaval. Fui mostrar o look de Carnaval, e ele falou assim: ‘Nossa, mas tão curto assim?’”, disse a influenciadora digital, que afirmou estar se “acostumando” com a ousadia de algumas peças para a folia.