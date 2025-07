Rayssa Leal brilha na final e conquista o título da etapa de Brasília da SLS

A brasileira ficou à frente das competidoras durante todo o evento

Neste domingo (13/7), a skatista Rayssa Leal conquistou a vitória na terceira etapa da Street League Skateboarding (SLS), realizada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Com 17 anos, Rayssa se destacou com uma apresentação firme e técnica, encerrando a final com 21,8 pontos. Sua vantagem foi ampla: Quase oito pontos acima de Gabriela Mazetto, segunda colocada com 14 pontos.

A etapa adotou o formato “Spot Takeover”, em que os competidores não precisavam completar voltas inteiras. Cada atleta teve direito a sete tentativas, e as três melhores notas foram consideradas na pontuação final. A nota máxima possível era 30. O estilo de Rayssa foi forte e preciso, o que a fez manter a liderança durante toda a competição.

Veja as fotos Rayssa LealReprodução Rayssa Leal vence STU etapa de Porto AlegreReprodução/Julio Defeton Rayssa Leal se tornou a primeira tricampeã mundial do skate no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (Sofia Kruger) Rayssa Leal nas Olímpiadas de ParisReprodução/x

“Foi muito legal. Eu fico feliz por honrar minha família e ter esse apoio dos torcedores. É mais um campeonato em casa, mais um troféu. Superei meu medo nessa pista”, afirmou Rayssa ao final do evento.

Mesmo diante de grandes nomes do skate internacional, foi a brasileira quem se sobressaiu. A vitória reafirma seu protagonismo na cena do skate street e o impacto que vem causando como representante da nova geração.

Além desse resultado, Rayssa já acumula três títulos da liga e duas medalhas olímpicas. A conquista em Brasília teve um sabor especial por ocorrer em solo nacional, justamente na primeira vez em que a capital do país recebeu uma etapa da SLS. Com esse desempenho, ela se aproxima ainda mais da classificação para o Super Crown, a decisão do circuito, marcada para o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.