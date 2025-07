Real Madrid bate novo recorde de faturamento no futebol: R$ 7,6 bilhões

O Real Madrid fechou a temporada 2024/25 com um faturamento de mais de R$ 7,6 bilhões. O total de receitas, de € 1,185 bilhão, é inédito na história do futebol. O clube não inclui nessa conta o valor arrecadado com a venda de jogadores. O lucro líquido no ano financeiro foi de € 24 milhões (R$ 155 milhões).

O faturamento do Real Madrid nesta temporada recém-encerrada é 10% maior em relação ao ano anterior, em que o clube espanhol ultrapassou a marca de € 1 bilhão — algo que só ele conseguiu até hoje.

O Real divulgou nesta quinta-feira os números do exercício financeiro em 2024/25, elaborado pelo conselho de administração. Segundo o clube, o patrimônio líquido é de € 598 milhões, o equivalente a R$ 3,8 bilhões. A instituição tem no momento caixa de € 166 milhões, e a dívida líquida em 30 de junho de 2025 foi de € 12 milhões.

