Real Madrid confirma Mbappé como novo camisa 10. Veja anúncio

O atacante Kylian Mbappé é o novo dono da camisa 10 do Real Madrid. O francês passa a utilizar a numeração no clube Merengue após a saída do meia Luka Modric. O jogador usava o número 9 do clube espanhol antes do croata ir para o Milan.

Confira o anúncio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Leia também

De forma discreta, o Real Madrid anunciou a decisão através de um post, com as iniciais “KM” e um emoji com o número 10 na legenda. A publicação ainda mostra a tradicional camisa branca do time com a nova numeração e o nome de Mbappé nas costas.

O número é o mesmo usado por Kylian na Seleção Francesa, com quem foi campeão da Copa do Mundo em 2018 e vice em 2022.