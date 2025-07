Reality show idealizado por Mara Maravilha vira caso de Justiça

A coluna Fábia Oliveira descobriu que Mara Maravilha tem vivido uma aventura pouco usual na Justiça. Diferente do que se espera, no entanto, o caso foge do que se espera da artista e seu envolvimento no mundo do entretenimento.

Nós vamos explicar! Eliemary, nome de batismo da famosa, moveu um processo contra a C4 Brokers Imóveis. Nos documentos aos quais a coluna teve acesso, com exclusividade, a artista diz ter feito um contrato com a ré, sendo Mara Maravilha como realizadora de um reality show e a empresa como participante.

Leia também

Entenda o caso

Intitulado Batalha dos Corretores, o reality idealizado por Mara Maravilha consistia na competição entre corretores imobiliários para divulgar imóveis e destacar a rotina dos participantes. No processo, a famosa afirmou que combinou com a C4 que as duas se esforçariam para encontrar patrocinadores que viabilizassem o grande prêmio.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Mara Maravilha

Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial 2 de 4

Mara Maravilha

Reprodução/Redes Sociais 3 de 4

Mara Maravilha

Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial 4 de 4

Mara Maravilha

Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial

A artista destacou ter conseguido, como realizadora, um patrocínio da ICF Construtora Inteligente. Ela, então, daria como prêmio uma residência de R$ 125 mil ao vencedor do reality. Acontece que o terreno não fazia parte do prêmio, somente a construção.

Mara Maravilha disse que a C4 ficou ciente de tal realidade e se comprometeu a, junto dela, buscar uma solução para resolver esse pequeno problema.

Erro de conduta

No processo, Mara Maravilha acusa a C4 Brokers Imóveis de não cumprir com o combinado e não colaborar na busca pelo tereno. Segundo ela, a empresa não foi clara com os próprios corretores participantes e criou uma falsa expectativa quanto ao prêmio final, frustrando e comprometendo a relação com o vencedor final.

Pedidos à Justiça

Agora, Mara Maravilha pede que a C4 seja liminarmente proibida de realizar qualquer declaração pública ou de adotar medidas que imputem a ela uma obrigação que ela diz não ter.

Em caráter final, a famosa pediu que a Justiça declare inexistente qualquer dever e obrigação de sua parte no que diz respeito a dar um terreno para instalação da casa ao vencedor, Ailton Santos.

O caso para lá de atípico surgiu no final do mês de junho e ainda não ganhou novos capítulos.