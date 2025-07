Reataram? Livinho confirma estar casado, mesmo após influenciadora anunciar término

MC Livinho decidiu se pronunciar sobre seu casamento com Byanca Gabarron. Nesta sexta-feira (25/7), o funkeiro foi questionado por seguidores se fazia parte do time dos solteiros, mas negou. Em junho, a influenciadora havia anunciado o fim do relacionamento entre os dois, mas apagou a publicação algumas horas depois.

Quando comunicou o término, Byanca escreveu na legenda de uma foto ao lado do cantor e do filho do casal: “Nada como um fim sem textão, sem cena, sem drama. E o maior presente ficou: nosso filho. O amor da minha vida”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia MC Livinho responde se está solteiro Reprodução: Instagram @mclivinho MC Livinho publica fotos com esposa Reprodução: Instagram @mclivinho MC Livinho e esposa, Byanca Reprodução: Instagram @mclivinho MC Livinho e Byanca Gabarron – Foto: Reprodução/Instagram Mc Livinho Mc Livinho – Foto: Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Com isso, surgiu a dúvida: eles realmente haviam terminado ou apenas reataram rapidamente? Para esclarecer a questão, Livinho confirmou que continua casado com a esposa. “Tá solteiro ainda?”, perguntou um seguidor na caixinha de perguntas do Instagram.

Como resposta, o cantor publicou uma foto da família acompanhada apenas de um emoji de negativo. Também no feed, o artista postou uma sequência de fotos com a mulher e uma frase que dizia: “Os seus olhos são a minha arte favorita”, só confirmando que a chama da paixão não se apagou.

A história de amor de Livinho e Byanca começou há quase 10 anos, em 2016. Dessa relação nasceu Olivio, de 5 anos. O casal enfrentou uma crise e chegou a se separar por um período, mas reatou em fevereiro de 2024. Poucos meses depois, em novembro, oficializaram a união com uma cerimônia íntima nas Ilhas Maldivas.