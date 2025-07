Rebelde? Saiba por que seu cachorro “finge” que não te ouve

Alguma vez você já precisou chamar pelo seu pet, principalmente os cachorros, inúmeras vezes para que ele te desse atenção? Apesar de terem facilidade para obedecer comandos – e uma boa audição -, os cães podem “fingir” que não escutam os tutores.

Segundo o adestrador e especialista em comportamento canino Glauco Lima, isso ocorre, na maioria das vezes, por questões de aprendizado e associação. A falta de vínculo positivo ao chamado pode causar desinteresse no pet.

“Se toda vez que o animal vai até o tutor, a atividade divertida termina ou ele leva uma bronca, ele deixa de atender”, explica o especialista.

Confira, a seguir, por que seu cachorro “finge” que não te ouve, segundo o adestrador:

Falta de associação positiva

A ausência de uma recompensa pelo bom comportamento, ou mesmo uma associação do chamado com uma advertência são causas comuns da falta de resposta do animal de estimação. Glauco Lima descreve que o resultado, nesses casos, é o cão aprender a “ignorar” o tutor, uma vez que o comando não traz benefícios.

Razões médicas

Em situações nas quais o pet nunca atende ao chamado, ou mesmo não percebe barulhos, o comportamento pode estar associado a problemas auditivos. Se, no passado, o cachorro “respondia” quando ouvia seu nome, mas passou a “ignorar” de repente, é importante investigar com um veterinário.

Uso de muitos nomes

Outra explicação para esse comportamento está associada ao não reconhecimento do nome. Em casos nos quais o tutor não utiliza a mesma denominação de forma consistente, ou mesmo chama o animal por apelidos carinhosos, o pet pode não entender quando é chamado. Ou seja, o animal acaba se confundindo sobre qual palavra condiz com ele.

Tom de voz

Por fim, o adestrador explica que as mudanças no tom de voz ou na forma de falar também influenciam. “Cães reagem muito ao tom e à entonação. Se o chamado for confuso ou parecer bronca, ele pode não responder”, afirma Lima.

O que fazer?

Na opinião do especialista, o segredo para reverter esse comportamento e fazer com que o pet te “atenda” pode estar no reforço positivo.

O ideal é chamar o animal e recompensá-lo sempre que ele corresponder ao comando. “Seja com petisco, com carinho ou com uma brincadeira”, aconselha Lima.