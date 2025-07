Recife: homem que esfaqueou mulher em quarto de Motel é preso

Uma mulher de 25 anos foi esfaqueada por um homem dentro do quarto de um motel localizado na Rua Imperial, no bairro de São José, centro do Recife (PE). O caso é investigado como tentativa de feminicídio e ocorreu na tarde de sexta-feira (11/7).

O suspeito, um homem de 28 anos, foi detido por um sargento do Exército, que estava no local, e preso em flagrante. Os nomes dele e da vítima não foram divulgados.

O crime aconteceu no Hotel Lua de Mel, onde a Polícia Militar apreendeu duas facas.

