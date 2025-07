Recuperação judicial da Mover: Intercement faz acordo com credores

A Intercement, operação de cimento da Mover Participações (antiga Camargo Corrêa), firmou um acordo com um grupo de detentores de títulos e créditos, em meio ao processo de reestruturação financeira da Mover.

Entenda

A Intercement é um dos principais ativos da Mover e vinha negociando as dívidas com credores financeiros desde o início do ano passado.

As dívidas da Intercement somam cerca de R$ 11 bilhões.

Considerando as pendências da Mover, o passivo total do grupo ultrapassa R$ 14 bilhões.

O acordo

Segundo o acordo, alinhavado na última semana, as partes concordaram em suspender as assembleias de credores da Mover, no âmbito do processo de recuperação judicial da companhia, até o dia 15 de agosto.

O acordo prevê que a Intercement passará a ser controlada integralmente pelos credores. A Mover, por sua vez, venderá suas ações na concessionária de infraestrutura Motiva (antiga CCR) para quitar sua dívida com o Bradesco.

Pelo acerto entre as partes, a Intercement deve contribuir com R$ 450 milhões para a Mover, além de garantias que preveem ao seu controlador o direito de receber R$ 50 milhões adicionais caso o valor patrimonial da Intercement ultrapasse R$ 2 bilhões.

Os credores da Intercement passarão a ser titulares de 100% do capital social da empresa. Após a conclusão das transações, os litígios entre as partes devem ser suspensos.

Recuperação judicial

Segundo o pedido de recuperação judicial apresentado em dezembro do ano passado, o total das dívidas do grupo chegava a R$ 14,3 bilhões, dos quais R$ 6,3 bilhões em debêntures, R$ 3,5 bilhões em títulos de renda fixa negociados no exterior e R$ 3,1 bilhões com o Bradesco.

Havia, ainda, dívidas de R$ 1,4 bilhão sob a rubrica “outros”.

A recuperação judicial é um processo que permite às organizações renegociarem suas dívidas, evitando o encerramento das atividades, demissões ou falta de pagamento aos funcionários.

Por meio desse instrumento, as empresas ficam desobrigadas de pagar aos credores por algum tempo, mas têm de apresentar um plano para acertar as contas e seguir em operação.

Em linhas gerais, a recuperação judicial é uma tentativa de evitar a falência.