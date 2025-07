Rede de Empreendedores de igreja em Rio Branco abre inscrição para capacitação em técnicas de vendas

A Rede de Empreendedores da Igreja Batista do Bosque (IBB), em Rio Branco, abriu inscrições para a capacitação com Danuza Lemos, consultora do Sebrae há mais de 20 anos, para o curso avançado que deve abordar técnicas de vendas.

A iniciativa tem vagas limitadas e deve ocorrer dia 24 de julho, às 19h. Além das aulas, serão sorteados dois Pix de R$ 500 no final. Para participar, é preciso preencher um formulário com nome, e-mail e telefone.

De acordo com os responsáveis pela realização, a ação busca ajudar você a chegar mais longe. A Rede de Empreendedores da IBB é conhecida por ofertar cursos, palestras e encontros “para quem deseja realizar sonhos”.

Veja o vídeo: