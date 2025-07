Reflexivo, Zé Felipe posta forte mensagem sobre família; web repercute

Zé Felipe compartilhou uma imagem do seriado britânico “Peaky Blinders”, com uma profunda reflexão sobre família. “Família é quem sangra com você. O resto é plateia”, diz a publicação feita nos stories do Instagram, neste sábado (19/07). Nas redes sociais, a frase bastou para que várias interpretações fossem feitas por seus seguidores.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Zé Felipe em show na turnê de Portugal Reprodução: Instagram/@zefelipe Zé Felipe rumo à Buriti do Tocantins, em Tocantins, para show neste sábado (19/7) Reprodução: Instagram/@zefelipe Ao lado dos cantores Grelo e Felipe Amorim, Zé Felipe participou do programa “Conversa com Bial” Reprodução Globo Zé Felipe fala sobre motivo da separação Portal LeoDias Voltar

Próximo

Alguns apontaram que a postagem pode ser endereçada para a irmã, Monyque Isabella Costa, que constantemente viaja com Virginia Fonseca, sua ex-mulher e mãe dos seus três filhos, Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 10 meses.

Apesar de terem anunciado a separação no final de maio, Zé continua morando no mesmo condomínio que a influenciadora. Ao dar detalhes sobre o imovel, afirmou que a decisão foi tomada para continuar próximo dos filhos.