Refugiadas venezuelanas dão aulas gratuitas de espanhol. Saiba mais

Na intenção de contribuir com a comunidade e capacitar a população para novas oportunidades, duas venezuelanas refugiadas no Brasil se tornaram professoras em um projeto social na QNM 28 de Ceilândia Norte. Por meio da iniciativa, elas lecionam espanhol gratuitamente a interessados no idioma.

Antes de integrarem a ação social, Marysabel Atopo (ao centro, na foto em destaque) e Lizmary Venz tiveram o primeiro contato com o projeto, que ocorre no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), ao frequentar aulas de zumba nesse espaço.

Após um tempo, ambas decidiram se unir para entregar algo de volta à comunidade que as recebeu. “Oferecer essas aulas é uma forma de contribuir com a comunidade e promover oportunidades”, contou Marysabel, que considera o aprendizado de idiomas capaz de abrir portas e fortalecer a autoestima.

Para Lizmary, as atividades de ensino promovem uma rica troca cultural: “Enquanto ensino espanhol, aprendo com os alunos e conheço mais sobre o Brasil, a cultura e os costumes [do país]. Cada aula se transforma em um espaço de aprendizado mútuo, e isso é muito valioso”.

O curso, oferecido desde o início do ano pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), é resultado de uma parceria entre a gerência do CEU das Artes e as professoras venezuelanas, acolhidas pelo espaço público e, atualmente, voluntárias na formação de mais de 30 alunos, divididos em duas turmas.

As aulas ocorrem nas manhãs de quarta-feira e sábado, em uma sala reformada e com estrutura para as atividades. Ao término de cada módulo, os estudantes recebem certificados de participação

O CEU das Artes também oferece conta com programação gratuita voltada à cultura, ao esporte e à cidadania, com atividades como ginástica, jiu-jítsu, karatê, futebol, balé, kangoo jump, forró, carimbó, vogue e break freestyle para toda a comunidade. As inscrições são feitas presencialmente.

Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus)