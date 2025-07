Regina Duarte chama remakes de “traição” e impõe condição para voltar à TV

A atriz Regina Duarte, que protagonizou novelas de sucessos como “Roque Santeiro“, “A Rainha da Sucata” e “Por Amor“, participou de um bate-papo no canal da apresentadora Cátia Fonseca no YouTube e falou sobre a onda de remakes da TV Globo. A famosa também comentou sobre uma “condição” para voltar aos folhetins e citou o autor Manoel Carlos.

Carreira e bastidores

Durante a entrevista, exibida na noite desta quinta-feira (10 de julho), Regina Duarte falou sobre momentos de sua trajetória na TV e relembrou bastidores da versão original de “Vale Tudo“, de 1988. A artista lembrou das dificuldades em gravar uma das cenas mais icônicas da trama – quando Raquel rasga o vestido da filha, Maria de Fátima, vivida por Glória Pires na época.

“Foi uma cena muito difícil pra mim. A novela era maravilhosa e aquela filha traiçoeira, desde o início com ambição, só via cifrão. E meu personagem chocado. Ela vai ficando tão agressiva… Quando ela entra e vê de noiva, casando por dinheiro… Eu devo ter dado uma sacudida nela”, riu a atriz.

Críticas aos remakes

Questionada por Cátia Fonseca sobre a onda de remakes na Globo, Regina Duarte fez duras críticas e chamou as regravações de “traição”.

“Você tá falando remake, quer dizer o quê? Uma coisa que fez sucesso lá atrás tá sendo refeita agora. Eu acho uma traição aos atores. Porque se fez sucesso lá atrás… Uma coisa que não deu muito certo, que foi mais ou menos, ok. Quer refazer e aprimorar? Mas uma coisa que foi bem feita, bem recebida, 100% de audiência, ah gente!”, criticou.

Ela seguiu, dizendo que as tramas antigas ainda podem ser assistidas em catálogos de streaming. “Ainda mais hoje, que você entra lá e pode ver cenas dessa novela que tá sendo refeita agora… Eu acho um privilégio viver num mundo em que o que eu fiz há 20 anos atrás tá disponível hoje”, completou.

O retorno à TV: uma condição especial

Regina Duarte também falou sobre um possível retorno às novelas da TV Globo, mas impôs uma condição: só retornaria para uma possível novela do autor Manoel Carlos. O criador de “Por Amor” e “Mulheres Apaixonadas“, de 92 anos, porém, está longe do trabalho e foi diagnosticado com Parkinson.

“Olha, com Maneco eu faria qualquer coisa. Se fosse o Maneco, que eu fiz três Helenas com ele, fiz outras coisas também, eu não pestanejo. Conte comigo. Maneco tem um entendimento do ser humano que é muito raro. Porque ele pode ser extremamente cruel (…) mas tem essa coisa doce, delicadas, deliciosas”, encerrou.

