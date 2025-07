Regras da prisão: Oruam é obrigado a retirar tinta vermelha do cabelo

Mauro Davi Nepomuceno dos Santos, o Oruam, foi obrigado a retirar a tinta vermelha do cabelo e pintá-lo da cor preta na prisão. A ordem é um protocolo padrão de ingresso e permanência no presídio, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Uma foto do cantor dentro da cadeia, com fios pretos, repercutiu nas redes.

Oruam segue preso na Penitenciária Dr. Serrano Neves, em Bangu, onde MC Poze também permaneceu detido. O local recebe figuras associadas ao Comando Vermelho, como o pai do cantor, Marcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado como líder do CV.

Atualmente, criminosos como My Thor, Léo Barrão, Choque e Naldinho estão neste presídio.

Em cela individual, o cantor segue recebendo alimentação padrão da cadeia e nas mesmas condições em que se deu a prisão. A Seap também esclareceu que a foto divulgada foi vazada, pois não foi veiculada por seus canais oficiais.

Nota da equipe e novo álbum

Recentemente, a equipe da produção de Oruam lançou um álbum no Spotify intitulado “Liberdade”. A assessoria do cantor se comunica com os fãs por meio do Instagram e divulgou uma nota de esclarecimento sobre a prisão do artista.

A equipe pede serenidade e respeito aos familiares e ao próprio artista, afirmando que, em breve, a liberdade e os seus direitos serão devolvidos.

“Os advogados do artista Oruam, diante de sua prisão ocorrida no dia 22 de julho, vêm esclarecer ao seu público que tanto Mauro quanto sua defesa técnica estão seguros e confiantes na Justiça e no Poder Judiciário. Ademais, esclarecemos que a defesa técnica do artista é exercida exclusivamente pelos advogados que a esta subscrevem, sendo a única fonte legítima de declarações sobre o caso”, afirmou.

A equipe de Oruam afirma que os advogados estão trabalhando para a defesa do artista, com o propósito de esclarecer os fatos para os fãs e que os “excessos sofridos pelo artista” serão corrigidos pelo Poder Judiciário.

