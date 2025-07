Rei das Câmeras Escondidas do SBT, Ivo Holanda é hospitalizado em São Paulo

Após completar 90 anos recentemente, o ator e humorista Ivo Holanda, símbolo das tradicionais pegadinhas do SBT, foi internado no Hospital São Camilo, em São Paulo, com um quadro de infecção urinária que provocou confusão mental. A informação é desta quarta-feira (23/7), segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. A unidade de saúde foi procurada pelo portal LeoDias e afirmou que informações sobre pacientes só podem ser repassadas com autorização dos familiares. A emissora onde Ivo ainda trabalha, o SBT, também foi procurada para atualizações sobre o estado de saúde do humorista, mas ainda não respondeu.

Natural de Herculândia, em São Paulo, Ivo Holanda Barros se tornou uma das figuras mais queridas da televisão brasileira. Com uma carreira que ultrapassa quatro décadas, protagonizou mais de 3 mil pegadinhas, sendo conhecido nacionalmente como o “rei das Câmeras Escondidas”. Sua estreia na televisão ocorreu no programa “Alegria 81”, quando o SBT ainda operava sob o nome TVS.

Antes da fama na telinha, Ivo passou por diversas experiências no mundo artístico: foi do circo, do teatro, do rádio e do cinema. Aos 9 anos, já demonstrava talento em concursos de rádio no interior paulista. Com o tempo, ganhou notoriedade ao imitar animais no “Show de Calouros”, o que lhe garantiu atenção de Silvio Santos, seu maior parceiro de carreira.

No último mês, Ivo foi homenageado em seu aniversário de 90 anos com uma surpresa especial no “Programa Silvio Santos”, agora comandado por Patrícia Abravanel. Em uma encenação organizada nos estúdios do SBT, ele foi levado ao palco dentro de uma caixa, achando que participaria de uma pegadinha comum. Ao abrir a caixa, foi surpreendido por aplausos, parabéns e um vídeo relembrando sua trajetória. O momento contou com colegas históricos como Kankan, Aline Serrano e Adriano Arbool.

Mesmo com limitações naturais da idade, Ivo continua ativo nas gravações das pegadinhas, embora atualmente evite corridas e interações mais físicas, participando de cenas com jovens atores e em parcerias com lançamentos de filmes internacionais. Uma de suas pegadinhas mais famosas no YouTube, “Corno Viado”, soma 64 milhões de visualizações. Entre os vídeos mais vistos também estão “Chão que Gruda”, “Roubando Laranja” e “Assassinato no Banheiro”.

Desde 1991, ele é parte fixa das Câmeras Escondidas no SBT, consolidando sua imagem no humor nacional e com mais de 6 bilhões de visualizações no YouTube.

Apesar da internação, o carinho dos fãs e do público reforça o legado de Ivo, que ajudou a definir o humor popular na TV brasileira e, mesmo aos 90 anos, segue sendo referência de irreverência, dedicação e amor pela arte de fazer rir.