Reincidente por tráfico é preso com 3 ton de maconha em rodovia de SP

Um homem de 37 anos foi preso nesse domingo (27/7) transportando quase três toneladas de maconha na rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis, no interior de São Paulo. Após consulta nos sistemas de inteligência, a equipe da Polícia Militar Rodoviária descobriu que o suspeito é reincidente criminal, com prisão anterior por tráfico de drogas.

Os militares realizavam fiscalização na região, quando abordaram um caminhão com placas do Paraguai tracionando um semi-reboque. Durante a vistoria, acharam um fundo falso que escondia as drogas.

Leia também

Foram apreendidos mais de três mil tabletes de maconha, que totalizaram 2,9 toneladas. O veículo e os entorpecentes foram recolhidos para a perícia.

O caminhoneiro foi preso em flagrante por tráfico internacional de drogas e encaminhado à sede da Polícia Federal de Araçatuba, onde permaneceu à disposição da Justiça.