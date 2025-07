Reino Unido aponta tentativa do Irã de sequestrar e matar judeus, revela investigação

Um relatório do Comitê de Inteligência e Segurança (ISC) do Reino Unido revelou uma escalada preocupante na atuação do regime iraniano em território britânico. De acordo com o documento, publicado nesta quinta-feira (10) pelo jornal The Telegraph, houve um “aumento acentuado” na ameaça física contra dissidentes e figuras judaicas de destaque residentes no país, especialmente entre os anos de 2021 e 2023.

O relatório de 230 páginas descreve a ofensiva iraniana como “persistente e, crucialmente, imprevisível”, com ênfase na atuação dos serviços de inteligência de Teerã, que utilizam agentes terceirizados para executar tentativas de assassinato e sequestro no Reino Unido. Segundo dados reunidos pelas agências de inteligência britânicas, foram identificadas pelo menos 15 tentativas de atentado contra cidadãos britânicos ou residentes no país desde o início de 2022.

Além dos ataques diretos, o relatório aponta que o Irã também emprega táticas como a criação de identidades falsas online e o aliciamento de vítimas para que viajem a terceiros países especialmente no Oriente Médio onde então são forçadas a seguir para o Irã.

Entre os alvos preferenciais do regime iraniano estão jornalistas, opositores políticos e membros de organizações consideradas hostis ao governo iraniano. Também há um aumento das ameaças contra instituições e figuras ligadas à comunidade judaica e israelense no Reino Unido.

Casos recentes de ataques e prisões

O relatório menciona incidentes concretos que reforçam a ameaça iraniana. Em maio deste ano, quatro cidadãos iranianos foram presos no Reino Unido por envolvimento com atos terroristas. Outro grupo de quatro suspeitos foi detido após um plano frustrado para atacar a embaixada de Israel em Londres.

O canal Iran International, conhecido por sua posição crítica ao regime de Teerã, chegou a suspender temporariamente suas atividades em 2023 devido a ameaças contra seus funcionários. Em um episódio mais grave, o apresentador Pouria Zeraati foi esfaqueado em Londres, sendo que dois cidadãos romenos foram presos sob suspeita de trabalhar para os serviços de inteligência iranianos.

Historicamente, o Irã já foi responsabilizado pelo assassinato de quatro dissidentes em solo europeu entre 2015 e 2019, incluindo casos na Holanda e na Turquia um deles envolvendo um cidadão com dupla nacionalidade britânico-iraniana.

IRGC e implicações políticas

Embora o relatório não se posicione diretamente sobre a possibilidade de classificar o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) como organização terrorista, o documento recomenda que o governo britânico avalie o tema com urgência.

O Ministério do Interior britânico considera a ameaça física representada pelo Irã como uma das mais sérias enfrentadas pelo país atualmente. A crescente ofensiva iraniana vem em um momento de tensão internacional, especialmente após ações militares de Israel contra o Hamas, o Hezbollah e alvos estratégicos iranianos, que não foram contempladas na análise do relatório por estarem fora do período avaliado.

O ISC alerta que, apesar dos avanços na segurança, a vigilância precisa ser constante diante de uma ameaça que segue se desenvolvendo de forma clandestina e transnacional.

