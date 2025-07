“Relação conturbada”: Rayane Figliuzzi, atual de Belo, consegue medida protetiva contra ex

Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, está no centro de uma polêmica com o ex-companheiro, Junior Navarro, pai de seu filho, Zion. Nas redes sociais, ele acusou a influenciadora de ter abandonado a criança pouco tempo após o nascimento, além de afirmar que ela nunca teria desejado ser mãe. Diante das acusações, a influenciadora procurou a delegacia para tomar as medidas criminais cabíveis. Acompanhada de sua equipe jurídica, ela prestou queixa nesta terça-feira (29/7), conforme apurou com exclusividade a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias. A advogada da empresária, Marcia Passalini, confirmou que uma medida protetiva foi solicitada e concedida.

Visivelmente abalada, Rayane deixou a delegacia com o filho no colo e preferiu não conversar com a reportagem. No entanto, a advogada da influenciadora falou com o portal e explicou quais foram as providências adotadas: “Nós viemos tomar as medidas criminais cabíveis, considerando todos os ataques que ela vem recebendo desde ontem, do genitor da criança pelo Instagram.”

Rayane Figliuzzi e advogada, Marcia Passalini Foto: Portal LeoDias Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é musa da Vila Isabel Foto: Instagram/@rayfigliuzzi Rayane Figliuzzi, Zion e Belo Reprodução/Instagram/@rayfigliuzzi O cantor Belo e a namorada, Rayane Figliuzzi Reprodução: Instagram/@rayfigliuzzi Rayane Figliuzzi assina com a Record e estará em "A Fazenda 17" Reprodução: Record

Além de expor o suposto comportamento de Rayane em relação ao filho, Junior também teria ameaçado a mãe do menino: “Após a entrevista que ela concedeu, ele fez ameaças de que se ela não se retratasse ele continuaria a atacando nas redes sociais. Além de divulgar dados sigilosos de processo em segredo de justiça.”

Segundo Marcia, o filho da influenciadora passou a chamar Belo de pai, o que teria motivado as ameaças por parte do genitor. “A criança não é induzida, ela é tratada com amor, com carinho e se identifica com a figura paterna na pessoa do Belo. Não quer dizer que o Belo vai ser pai do Zion e nem vai substituir a figura do pai. Apenas um gesto de carinho da criança com a figura do Belo.”

Agora, Rayane conseguiu uma medida protetiva que impede Junior de se aproximar dela e de mencionar seu nome nas redes sociais. Sobre o relacionamento da cliente com o ex-namorado, a advogada informou que “era uma relação conturbada” e que “houveram outras medidas deferidas ao longo do tempo”. Agora o próximo passo é aguardar a decisão do judiciário.