Relembre os brasileiros que brilham nas finais do eFootball Championship

Nos próximos dias 20 e 21 de julho, acontecem as finais presenciais do eFootball Championship, o torneio mundial de eFootball. Após um circuito de quatro meses com seletivas abertas a todos os usuários, o encerramento do torneio será disputado presencialmente nos estúdios da Konami em Tóquio, no Japão. Entre os finalistas brasileiros estão Cláudio “Henrykinho” Mesquita e João “jvictorpro” Victor Lopez na modalidade console, e Carlinhos Shultz Barbosa e José “Juninho_eFootball” Maciel na mobile.

O mundial de eFootball começou em março, com um modelo pouco diferente em relação do ano passado, conservando a maioria dos elementos. Assim como em 2024, o circuito se manteve aberto a todos os usuários do eFootball e contando com diversas maneiras de chegar às finais presenciais do Japão. A primeira delas, as seletivas regionais, são desafios disputados dentro do próprio eFootball que “peneiram” os jogadores ao longo de três rounds. Ao fim destes desafios, um jogador do console e dois do mobile são selecionados para as Finais Online.

Esses três rounds são disputados duas vezes, selecionando os usuários que estão nessas Finais Online de cada um dos quatro blocos de regiões: Europa & África | Américas | Ásia (Oeste) | Ásia (Leste) & Oceania & Outras áreas. Após a final de cada uma das regiões, cada bloco define seus representantes — um do console e dois do mobile — nas finais presenciais do Japão.

A segunda forma de se classificar é pelas seletivas de clubes parceiros da Konami no eFootball. Este ano foram um total de seis: Arsenal, Barcelona, Milan, Manchester United, Bayern e Inter de Milão. Cada um destes clubes promoveu seletivas, também dentro do próprio eFootball, para definir seus representantes diretamente nas finais presenciais de Tóquio.

Dos quatro representantes brasileiros nas finais do próximo fim de semana, dois vieram das seletivas regionais, Carlinhos (mobile) e João Victor (console), e dois das peneiras de clubes parceiros: Juninho eFootball (campeão do torneio mobile do Barcelona) e Henrykinho (campeão de console da Inter de Milão).

Conheça os representantes brasileiros:

Carlinhos (mobile)

Após cinco anos de dedicação ao eFootball mobile, o paranaense Carlos Antônio Schultz Barbosa, conhecido como Carlinhos, conquistou a tão sonhada classificação para a decisão após a conquista nas Finais Online do Bloco das Américas. O jovem de 22 anos é um dos favoritos brasileiros na briga pelo título e carrega consigo uma trajetória inspiradora: diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME), ele encontrou no jogo uma forma de viver sua paixão pelo futebol.

Desde que descobriu o eFootball mobile em 2020, Carlinhos acumula conquistas como o bicampeonato continental e passagens por clubes como Remo, Ceará, Fortaleza e Corinthians. Agora, ele quer não só levantar o troféu, mas também representar o Brasil com orgulho e inspirar outras pessoas com sua história de superação após cinco anos de trajetória no jogo.

Juninho PES (mobile)

O único brasileiro presente pela segunda vez consecutiva no torneio é José Antônio “Juninho_eFootball” Maciel, mineiro de 24 anos, que se classificou para a final depois de vencer a seletiva do Barcelona. Ano passado, o atleta também esteve presente na final presencial, depois de conquistar a vaga pelo Manchester United, mas infelizmente acabou eliminado na fase de grupos.

Apesar de só ter focado mais na carreira de pro player a partir de 2024, o jogador já acumula duas participações seguidas na decisão mundial, sempre por seletivas de times parceiros, e aqui no Brasil tem sido um dos principais nomes do eFootball mobile. Ficou em segundo lugar da FIFA eWorld Cup e no mês passado foi campeão mobile da China Championship Invitational, disputado presencialmente em Xangai. Além das participações internacionais de respeito, Juninho também acumula títulos menores de escala nacional e/ou regional.

Cláudio “Henrykinho” (console)

Aos 24 anos, Cláudio “Henrykinho” Mesquita confirmou sua presença na final presencial do campeonato mundial de eFootball após vencer a seletiva da Inter de Milão, superando o turco Arda Yildiz por 2 a 1. Veterano respeitado na comunidade brasileira, o jogador mineiro acumula importantes conquistas como tricampeão do eBrasileirão, campeão do eGol Pro (2021), do Brasileiro (2017) e do MEG Latam (2023), além de dois vices em competições internacionais em 2023 e o terceiro lugar na China Championship Invitational, do mês passado. No circuito oficial deste ano, o atleta também chegou à final na seletiva do Milan, o único a chegar em duas finais consecutivas, mas a classificação veio pela Inter.

Apesar do currículo recheado, o título mundial segue como o grande objetivo de sua carreira. Henrykinho revelou que o estilo de jogo da Inter de Milão o fez se sentir mais confiante na classificatória e destacou o altíssimo nível da disputa deste ano. Agora, como um dos principais representantes do Brasil, ele se prepara intensamente para a disputa presencial organizada pela Konami, determinado a conquistar o troféu inédito.

João “jvictorpro” (console)

João “jvictorpro” Victor Lopez é mais um brasileiro garantido na final presencial do campeonato mundial de eFootball, conquistando sua vaga por meio da seletiva regional. Com uma trajetória de quatro anos na modalidade, ele começou no Ceará Esports e despontou internacionalmente ao vencer a International Cup, o mundial online da Konami — feito que impulsionou sua carreira e o levou a atuar na Europa pelo Bayern de Munique no eFootball Pro.

Após esse período, retornou ao Brasil e sagrou-se campeão do eBrasileirão 2023, antes de assinar com uma equipe árabe e disputar torneios nacionais como a Copa do Brasil, Copa Paulista e Copa do Nordeste. Atualmente, JVictor.pro representa a Onic Esports, da Indonésia, e chega à disputa mundial como um dos nomes experientes da cena.

Fonte: Ge

Redigido por ContilNet.