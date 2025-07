relembre-os-famosos-que-anunciaram-o-fim-do-relacionamento-em-2025

O ano de 2025 ainda nem acabou e já movimentou os relacionamentos no mundo dos famosos. Seja no namoro, noivado ou casamento, muitas celebridades surpreenderam ao revelar o fim da união. O portal LeoDias te relembra agora os términos mais inesperados do ano (até o momento!). Confira.

Já no primeiro mês do ano, Fernanda Paes Leme surpreendeu ao anunciar, nas redes sociais, o fim do casamento com Victor Sampaio. Eles estavam juntos desde 2021, quando começaram a namorar e são pais da pequena Pilar, a primeira filha dos dois. O ex-casal afirmou que amizade prevalece para garantir uma boa criação à herdeira.

Isabelle Nogueira e Matteus Amaral começaram um relacionamento no BBB24 e engataram um namoro logo após o fim do reality show da Globo. Os dois chegaram a noivar, mas o relacionamento chegou ao fim em fevereiro deste ano. Segundo a amazonense, eles descobriram que são “incompatíveis” e por isso decidiram juntos pelo ponto final na relação.

Hariany Almeida iniciou um relacionamento com Matheus Vargas, filho de Leonardo, em 2023. Mas em fevereiro deste ano, o namoro terminou de uma forma nada amigável, após o cantor ser flagrado em um vídeo íntimo em que uma mulher aparece chupando o dedão de seu pé. A cena viralizou nas redes sociais e foi a gota d’água para o fim da relação.

Depois de um ano de relacionamento, Bruna Marquezine e João Guilherme decidiram seguir caminhos separados, também em fevereiro deste ano. Em uma nota compartilhada pela assessoria da atriz, os artistas informaram “decisão foi tomada com carinho e respeito mútuos, mantendo a admiração que sempre tiveram um pelo outro”.

Virginia e Zé Felipe movimentaram as redes sociais ao anunciarem o encerramento do casamento de quase cinco anos, no último mês de maio. Os famosos surpreenderam os admiradores com a revelação: “Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, os nossos três filhos”. A influenciadora e o cantor são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em junho deste ano, Luan Pereira não escondeu a tristeza ao contar que seu noivado com Maria Eduarda Corrêa havia chegado ao fim: “A maior dor da vida ter que vir fazer isso, mas estou passando aqui para esclarecer que eu e a Duda não estamos mais juntos. Foi uma decisão tomada com muito respeito”, disse ele nas redes sociais, na ocasião.

Erika Januza ficou noiva do produtor cultural José Júnior, fundador do AfroReggae, em setembro de 2023 e os dois celebraram o pedido de casamento com uma grande festa, realizada em Niterói, no Rio de Janeiro. Mas antes mesmo da união ser oficializada, os artistas decidiram colocar um ponto final no noivado. Sem dar mais detalhes, eles contaram sobre o fim da relação em julho deste ano.

Juntos, Lorena Maria e MC Daniel realizaram o sonho de formar uma família. Os artistas são pais de Rás, de 5 meses. Porém, no último fim de semana, a influenciadora contou que o amor que os dois sentiam um pelo outro não foi capaz de manter viva a relação. Em uma publicação no Instagram, Lorena lamentou o término do noivado: “Com o coração e a ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Para quem não acredita e sempre nos julgou, foi amor. Intenso, verdadeiro, avassalador. Mas nem sempre isso basta”, escreveu ela.