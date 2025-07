Renan Biths recebe convite de Bocalom para assumir articulação política, diz fonte

O secretário municipal de Saúde de Rio Branco, Renan Biths, recebeu um convite do prefeito Tião Bocalom para assumir, de forma cumulativa, a Secretaria de Articulação Política. A informação foi revelada por uma fonte do alto escalão da Prefeitura ao ContilNet, nesta quarta-feira (2).

O cargo, que antes era ocupado pelo advogado Jhonatan Santiago, chegou a ser oferecido ao secretário-adjunto de Governo (Segov), Márcio Pereira, mas ele recusou a proposta e afirmou que permanece ao lado de Gladson.

De acordo com a fonte, o convite foi feito a Renan durante uma reunião realizada na terça-feira (2), com a cúpula do prefeito. O sucesso do gestor à frente da Semsa foi um dos motivos para sua escolha.

Biths não deixará a gestão da Semsa, mas, se aceitar o convite de Bocalom, irá comandar ambas as secretarias.

O ContilNet tentou entrar em contato com o secretário, que confirmou a realização da reunião, mas afirmou que não recebeu o convite de Bocalom e que apenas tratou de algumas articulações envolvendo a pasta.