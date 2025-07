Renê Silva comemora sucesso na TV Globo e convida novos Silvas para o programa

A segunda temporada de “Não Era Só Mais um Silva” estreou no último sábado (19/7), às 14h30, na TV Globo, e Renê Silva conversou com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, para revelar os bastidores da produção. O apresentador celebrou o retorno da atração: “Receber o carinho do público é a melhor coisa”.

Renê contou que a ideia do programa nasceu a partir de uma parceria com uma produtora independente. “A produtora entrou em contato comigo, gravamos um piloto e levamos para a Globo. Eles adoraram e colocaram no ar”, explicou. A primeira temporada foi ao ar no ano passado e, com o sucesso da proposta, a emissora apostou em uma segunda leva de episódios.

Com mais de 20 milhões de brasileiros carregando o sobrenome Silva, a proposta do programa é dar voz a essas histórias, de anônimos e famosos. A atriz Paolla Oliveira, que participou recentemente da atração, compartilhou curiosidades sobre sua estreia na TV e sua paixão pelo Carnaval. “Ela falou muito sobre os bastidores da vida dela”, destacou Renê.

Entre os próximos convidados estão nomes como Claudia Ohana, João Vitor Silva (o Pedrinho do Sítio do Picapau Amarelo) e o comentarista esportivo Alex Escobar. E o apresentador faz questão de lembrar: “Não é só para famosos. Todo mundo tem sempre uma história para contar. Quem for Silva pode me mandar mensagem no Instagram, que a gente avalia para uma próxima temporada”.