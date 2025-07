Bate-boca ao vivo

No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento exato em que o jornalista da Band tenta afastar a colega. “Dá licença, Grace. Tá louca?”, diz Lucas, antes de empurrá-la com o braço.

A repórter da Record questiona: “Você tá ao vivo, Lucas? Por que você me empurrou?”, ao que ele responde: “Porque você está entrando propositalmente na minha frente, e não é a primeira vez que isso acontece”.

O episódio gerou forte repercussão, e o apresentador Reinaldo Gotino, do Cidade Alerta, saiu em defesa da repórter. “O cara jogou a repórter longe. Nossa repórter está indo à delegacia depois dessa agressão covarde que aconteceu agora há pouco na cobertura de um caso”, afirmou.

Reinaldo Gottino se revoltou

Na sequência, criticou o comportamento do jornalista da Band: “A repórter estava conversando com a menina, ele jogou ela longe. Isso é uma agressão covarde. Vem me empurrar aqui, ô covarde. Que covardia, agredindo uma colega de trabalho, uma mulher!”.

Record emitiu nota

A emissora de Edir Macedo se pronunciou oficialmente sobre o caso. “A RECORD condena veementemente a agressão praticada pelo repórter da Band, Lucas Martins, ocorrida na tarde desta terça-feira, 01 de julho, contra nossa repórter Grace Abdou. O boletim de ocorrência foi registrado e medidas judiciais cabíveis serão tomadas”, disse em nota.

Veja o vídeo

Entenda a reportagem

A cobertura em questão envolvia o caso de duas adolescentes, de 13 e 16 anos, que desapareceram no sábado (28/6) e foram encontradas na tarde de terça-feira (1/7).

Elas foram vistas pela última vez em um ponto de ônibus próximo ao Sesi e, desde então, estavam sem contato com os familiares. A ausência de notícias gerou comoção imediata, e parentes iniciaram buscas por conta própria.