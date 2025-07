Repórter da Record que foi empurrada por jornalista da Band se pronuncia: “Não passarão”

Grace Abdou usou o Instagram para se manifestar pela primeira vez após o episódio envolvendo o repórter Lucas Martins, da Band. Durante uma transmissão ao vivo, na tarde de terça-feira (1º/7), o colega de profissão a empurrou, gerando revolta e comoção nas redes sociais.

“Não passarão!”, escreveu a jornalista em um dos stories. Em seguida, fez um breve pronunciamento, garantindo que está bem e agradecendo o apoio recebido.“Obrigada a todos os amigos e colegas de profissão que fazem o coração sorrir e tudo valer a pena! Está tudo bem!”, afirmou.

Grace também compartilhou uma mensagem de reflexão após a polêmica: “Já dizia Stitch: ‘A Vida não precisa ser perfeita para ser extraordinária. Basta estar cercado de quem faz o coração sorrir.’”

Além disso, publicou o vídeo em que o apresentador Reinaldo Gottino a defende durante o Cidade Alerta, da Record. “O cara jogou a repórter longe. Nossa repórter está indo à delegacia depois dessa agressão covarde que aconteceu agora há pouco na cobertura de um caso”, declarou ele, visivelmente indignado.

Pronunciamento do repórter da Band

Após o ocorrido, Lucas Martins voltou ao ar no Brasil Urgente e pediu desculpas publicamente: “Pedi para voltar ao ar porque, na disputa por espaço, tive uma atitude inaceitável. Empurrei a repórter da Record, a Grace Abdou, colega de muitos anos. Cabem poucas explicações, não há motivos que justifiquem. Estava buscando espaço e empurrei. Repito, isso é inaceitável. Aproveito para pedir desculpa publicamente para a Grace. Um episódio lamentável. Por isso fiz questão de voltar aqui.”

O que aconteceu?

Lucas Martins, da Band, e Grace Abdou, da Record, se desentenderam ao vivo durante uma entrevista com conhecidas de duas adolescentes desaparecidas em São Paulo. Ao tentar falar com as entrevistadas, Lucas empurrou Grace, que o confrontou imediatamente, questionando sua atitude. Após o incidente, a repórter registrou um Boletim de Ocorrência contra o colega.

Em nota enviada ao colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a Record repudiou a conduta do jornalista da Band e afirmou que tomará medidas legais diante do caso. “A Record condena veementemente a atitude do repórter da Band. O boletim de ocorrência foi registrado e as medidas judiciais cabíveis serão tomadas”, informou a emissora.