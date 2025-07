Repórter do SBT é picada por formigas ao vivo e vídeo viraliza

A jornalista Daniela Mazzei passou por uma situação inusitada e dolorosa enquanto fazia uma participação ao vivo no programa Alô Juca, da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia.

Na tarde desta terça-feira (1º de julho), a repórter foi atacada por formigas grandes ao se posicionar inadvertidamente próximo a um formigueiro.

Formigas atacaram repórter ao vivo

As imagens exibidas ao vivo mostraram o momento em que Dani tenta, sem sucesso, conter os insetos que subiram por suas botas. Em meio ao susto, ela pediu ajuda à equipe: “Tem um monte de formiga grande aqui. Ai, socorro! Pega o álcool, rápido”.

Do estúdio, o apresentador Marcelo Castro não segurou o riso e se divertiu com a cena. Incomodada com a dor das picadas, a repórter reagiu: “Você está rindo, Juca? Está doendo aqui, estão me mordendo”.

Âncora se surpreendeu com ataque

Ao perceber a quantidade de formigas, o âncora reagiu surpreso: “Armaram para você, Dani. Pisou num formigueiro? Essa daí é da brava, velho. É a formiga vermelha”.

Mais tarde, Marcelo compartilhou o vídeo do momento nas redes sociais. Já recuperada, Daniela comentou de forma bem-humorada: “Agora eu estou rindo. Mas foi desesperador na hora… Elas me picaram, ardeu, me arrepiei… Foi tenso! Mas está tudo bem”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.