Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver o repórter entrando na água e comentando: “Eu acho que tem um negócio aqui no fundo da água.” Depois recua e comenta: “Não, eu não vou não, tenho medo”.

Confira o vídeo

Após as imagens, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas na manhã do dia 30 de junho, com apoio de mergulhadores. Foi quando o corpo de Raíssa emergiu à superfície. O enterro aconteceu no fim da tarde do dia 30. O sobrenome dela não foi divulgado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão fez a remoção do cadáver, entregou o corpo à Polícia Civil que encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML). Segundo a investigação, o afogamento foi acidental, sem sinais de violência.

A morte de Raíssa gerou comoção na cidade, levando a escola em que estudava a decretar luto oficial de três dias. Amigos e familiares organizaram uma vigília em sua homenagem.