Representante de Rondônia no Miss Grand Brasil quase erra nome do estado e gafe viraliza

A representante de Rondônia no Miss Grand Brasil 2025, Ana Liz Bittencourt, se confundiu durante a própria apresentação no evento e quase errou o nome do estado que representava. O vídeo viralizou nas redes sociais.

A apresentação aconteceu no último domingo (6 de julho), em São Paulo. Ao subir ao palco e se anunciar diante do público, ela começou dizendo “Miss Piauí“, mas rapidamente corrigiu para “Miss Rondôniaaa!“, arrancando reações do público.

A gafe virou motivo de brincadeiras na web, especialmente entre internautas de Rondônia, que entraram no clima bem-humorado da situação. Apesar do erro, Ana Liz manteve a compostura e seguiu normalmente com a participação no concurso.

O g1 entrou em contato com Ana Liz Bittencourt para entender o que aconteceu no momento, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.

Sobre o Miss Grand Brasil

O Miss Grand Brasil é um dos principais concursos de beleza do país e define a representante brasileira no Miss Grand International, uma das maiores competições do mundo.

O evento está entre os principais da categoria, como o Miss Universo e o Miss Mundo. Ele integra a franquia Miss Grand International, criado na Tailândia e realizado anualmente desde 2013. São levados em consideração critérios como os desfiles na passarela, a comunicação das candidatas e a inteligência emocional. A vencedora representa o Brasil no Miss Grand International, previsto para ocorrer em outubro na Tailândia.

