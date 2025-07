representante-do-df-vence-o-miss-nikkey,-concurso-de-beleza-japonesa

Representante do Distrito Federal, Ana Luiza Souto Umada foi coroada Miss Nikkey Brasil 2025. A jovem venceu outras 10 candidatas de diferentes estados durante a final do concurso, realizada na noite deste sábado (12/7), em São Paulo.

O segundo e o terceiro lugar ficaram com Mariáh Arakaki, do Mato Grosso do Sul, e Larissa Kaori Teruya, de São Paulo. Esta é a primeira vez que uma representante do DF conquista o título nacional. Ana Luiza recebeu a coroa das mãos da campeã de 2024, a paulista Amanda Higa.

Ana Luiza Souto Umada, Miss Nikkey Brasil 2025

“Sigo agora rumo ao Miss Nikkey Brasil tendo a honra de representar o Distrito Federal com o coração cheio de gratidão e esperança”, escreveu ao ganhar a etapa regional do concurso em junho de 2025.

Neste ano, o festival teve um significado ainda especial, porque celebrou os 130 anos do Tratado de Amizade Brasil-Japão. Criado em 2008, o Miss Nikkey tem como missão exaltar a beleza nipônica, celebrar o orgulho das raízes japonesas e promover a integração entre as comunidades espalhadas pelo Brasil.

O termo nikkei se refere às pessoas de origem ou descendência japonesa que vivem fora do Japão. Segundo a Embaixada do Japão no Brasil, cerca de 2 milhões de japoneses e seus descendentes vivem no país.