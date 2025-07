Ressaca no Rio chega ao 3º dia e Marinha interdita Baía da Guanabara

A ressaca no Rio de Janeiro entrou no terceiro dia nesta quinta-feira (31/7), com ondas de até 4 metros de altura. Com o aumento do nível do mar, a Capitania dos Portos do estado interditou três saídas de baías para qualquer embarcação, incluindo a Baía de Guanabara.

A Marinha mantém o alerta para as ondas, que chegaram a invadir pistas e garagens de alguns prédios, até esta quinta. Em nota, a corporação informou que “o Capitão dos Portos do Rio de Janeiro declarou a impraticabilidade total” devido às “condições adversas de vento e mar”.

As baías de Sepetiba e da Ilha Grande também estão incluídas nos avisos de impraticabilidade total. A Marinha informou ainda que denúncias podem ser feitas de forma anônima para identificar possíveis infratores e embarcações que tentem acessar as baías.

Ressaca

O aviso de ressaca no Rio de Janeiro começou a valer às 9h dessa terça-feira (30/7) e é válido até as 21h de quinta-feira.

A força das águas fez o mar invadir calçadas e pistas. Segundo a prefeitura, as via foram fechadas para funcionários da Comlurb fazerem a limpeza da areia da pista.

A Prefeitura do Rio de Janeiro chegou a interditar a Avenida Delfim Moreira, no Leblon, após ela ser invadida pelas águas, mas a via já foi liberada nesta quinta.

O Centro de Operações Rio informou, pelas redes sociais, que a pista junto ao calçadão da Avenida Delfim Moreira, no Leblon, foi liberada ao tráfego no fim da madrugada desta quinta. No entanto, equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio), da Guarda Municipal e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) seguem no local para monitorar os efeitos da ressaca.

ATUALIZAÇÃO | RESSACA NA ORLA A pista junto ao calçadão da Avenida Delfim Moreira, no Leblon, foi liberada ao tráfego no final da madrugada desta quinta-feira (31/07). Equipes da CET-Rio, Guarda Municipal e Comlurb seguem no local monitorando os efeitos da ressaca no litoral da… pic.twitter.com/hE9KJl4Nm1 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) July 31, 2025

Na terça-feira (29/7), o Capitão dos Portos havia restringido “a navegação para embarcações de esportes e recreios, transporte de passageiros, pesca, transporte de carga e demais embarcações isentas de praticagem” na saída da Baía de Guanabara.