Ressonância magnética: homem com colar morre ao ser puxado por máquina

Um homem de 61 anos morreu após ser puxado por uma máquina de ressonância magnética enquanto usava uma corrente metálica no pescoço. O caso ocorreu em Long Island, Nova York, na quarta-feira (16/7), mas a morte só foi confirmada no dia seguinte, após a vítima não resistir aos ferimentos.

Segundo o Departamento de Polícia do Condado de Nassau, o homem entrou sem autorização na sala de exames da clínica Nassau Open MRI, localizada em Westbury.

Ele foi imediatamente atraído para o equipamento, que opera com campo magnético de alta intensidade, ao ser detectado o colar metálico que usava. Segundo o jornal The New York Times, testemunhas relataram que ele teria entrado ao ouvir um grito vindo da sala, onde um familiar estava sendo atendido.

