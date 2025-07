Réu é capturado após fugir do próprio julgamento na Bahia

Durante a execução do próprio julgamento, um homem, de 55 anos, fugiu do Fórum de Baianópolis, no extremo oeste da Bahia. Ele foi recapturado na tarde dessa sexta-feira (18/7) e encaminhado para a cidade de Barreiras, onde segue custodiado. Ele foi condenado pelo crime de homicídio qualificado.

O julgamento ocorreu na última terça-feira (15/7). Ronivon João Pereira foi acusado de matar uma mulher, identificada como Valdivina Pereira Passos, a pauladas, em janeiro de 2000, com a ajuda de um parceiro, que também estava sendo julgado, mas foi absolvido, conforme indicado na sentença do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA).

