Revelação do pagode, Yan abre o coração após 1° turnê internacional: “Sensação única”

Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, o artista elegeu Thiaguinho como seu feat dos sonhos

Muitas das estrelas da música geração Z começaram na internet, no Brasil e no mundo. Nomes como Justin Bieber, Jão e Luísa Sonza são lembranças fáceis. No pagode, quem começou despretensiosamente com covers foi Yan, uma das grandes revelações do pagode nos últimos anos. Após dividir o palco com Ludmilla e Sorriso Maroto, o artista de 27 anos partiu para sua primeira turnê internacional e contou tudo sobre ao portal LeoDias.

Além de ter estourado no pagode, ele furou a bolha em 2024 ao ser indicado ao “Prêmio Multishow” e vem conquistando números cada vez maiores nas paradas. Para quem começou na igreja e ganhou fãs pela web, isso é fruto de muito trabalho.

Veja as fotos Cantor Yan – revelação do PagodeDivulgação Cantor Yan – revelação do PagodeDivulgação Cantor Yan – revelação do PagodeDivulgação Cantor Yan – revelação do PagodeDivulgação Cantor Yan – revelação do PagodeDivulgação

Leia Também

“Comecei na igreja, meu pai é pastor, então cantei gospel a vida toda. Mas o desejo de cantar pagode sempre bateu forte, daí passei a postar vídeos na pandemia, um por dia. A galera começou a compartilhar, viralizar, e vieram os convites. Depois fui pra rua literalmente cantar em eventos, grupos, rodinhas. Fui aprendendo, lapidando e crescendo”, disse Yan ao portal LeoDias.

Sem padrinhos famosos ou uma grande gravadora por trás até ano passado, Yan disse que percebeu que tinha estourado quando viu que tinhas fãs empolgados com suas canções.

“Percebi que estourei quando comecei a ver que a galera cantava as músicas com força. Fiz dois anos de pagode no Tuiuti, no Rio, inclusive lancei o primeiro audiovisual, o ‘Pagodyando’, com o repertório de lá. Senti que o negócio estava tomando forma. A galera cantava, compartilhava… Aí pensei: ‘Tá rolando!’. Depois veio convite da Ludmilla para participar do ‘Numanice’, o show com Sorriso Maroto…”, afirmou.

Após ganhar o Brasil, Yan partiu para sua primeira turnê internacional em junho. Com passagem por Portugal, ele destacou a boa recepção pelos lusitanos.

“É muita emoção. A recepção tá sendo linda demais! Brasileiros fora do Brasil valorizam muito a nossa música, e ver eles se emocionando com o que a gente canta aqui, é uma sensação única”, disse.

Em um pagode cada vez mais pop, com artistas como Ludmilla, Gloria Groove e Simone Mendes conquistando hits no gênero, Yan se vê como uma voz nova para agregar, mas também mantendo o “jeitinho” do pagode e samba mais antigos.

“O pagode tá se reinventando, se conectando com outros estilos, e isso só fortalece. Acho incrível! Eu me vejo como parte dessa nova geração que entende o digital, vive a rua e respeita a história, quem realmente vive o pagode e o samba. Quero continuar trazendo música nova, mas com aquela levada antiga que faz toda a diferença”, afirmou.

Por fim, Yan elegeu qual foi seu feat mais importante e qual seria a sua colaboração dos sonhos:

“Nossa, fica difícil escolher, mas participar do tributo do Cleber Augusto, um ídolo de todo o samba, foi marcante demais. Sou grato por todos, tudo isso é um sonho. Pô, mas imagina que doido cantar com Thiaguinho, sei lá… Será que dá para sonhar tão grande assim?”, finalizou.