Reviravolta ao vivo: Cariúcha pede perdão a Murilo Huff

A apresentadora Cariúcha fez um pronunciamento surpreendente no programa Fofocalizando desta terça-feira (8 de julho), pedindo desculpas publicamente ao cantor Murilo Huff. Ela se retratou por críticas anteriores, quando Murilo entrou na Justiça para solicitar a guarda unilateral de Léo, seu filho com Marília Mendonça.

Durante sua fala, a ex-Garota da Laje também expressou arrependimento por ter defendido Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, no centro do imbróglio judicial envolvendo a guarda da criança.

O pedido de desculpas e a controvérsia do seguro

“Eu vou falar uma coisa bem sincera para vocês: eu me arrependi de defender a Dona Ruth aqui. Eu queria pedir mil desculpas ao Murilo Huff, Murilo, mil desculpas pelas palavras que eu falei de você. Eu acho que não só eu, mas muita gente do Brasil precisa pedir desculpas a vocês”, declarou Cariúcha.

A mudança de postura da apresentadora veio à tona após a recente polêmica envolvendo Dona Ruth, revelada pelo colunista Ricardo Feltrin. A controvérsia se refere ao seguro da aeronave que vitimou Marília Mendonça e outras quatro pessoas em novembro de 2021.

De acordo com as informações de Feltrin, Dona Ruth teria procurado a seguradora menos de 24 horas após o acidente. A apólice do seguro previa um valor total de US$ 1 milhão, com US$ 200 mil destinados a cada passageiro. No entanto, Dona Ruth teria proposto uma divisão diferente, sugerindo ficar com metade da quantia destinada às demais vítimas, o que resultaria em US$ 100 mil de cada uma das outras quatro famílias, totalizando US$ 500 mil. Feltrin relatou que Ruth teria convocado os parentes das vítimas para explicar sua decisão.

A defesa de Dona Ruth

Após a grande repercussão do caso, o advogado de Dona Ruth, Robson Cunha, manifestou-se sobre o episódio.

“O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por TODOS os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília, e lá permanece até hoje”, declarou Robson Cunha ao Metrópoles.

O advogado ainda afirmou: “O que ocorre é uma campanha para difamar a Dona Ruth com mentiras, onde o único objetivo, já sabemos, é tentar criar uma opinião pública desfavorável a ela que a prejudique no processo de guarda. Isso, além de desprezível e desrespeitoso, diz muito sobre quem cria essas inverdades”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.