Reviravolta na Justiça: Perdigão aumenta condenação de Rafa Kalimann

A coluna Fábia Oliveira descobriu, com exclusividade, que uma batalha judicial entre Rafa Kalimann e a BRF, dona da Perdigão, acaba de ter um marco inédito. Uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) marca uma reviravolta no caso, que até então era favorável à influenciadora.

Rafa Kalimann foi processada pela BRF por quebra de contrato. Enquanto tinha vínculo com a Perdigão, a ex-BBB participou de uma ação patrocinada pela Seara em um camarote, que é uma rival direta de sua contratante. Inicialmente, a Justiça havia indeferido a multa de R$ 564 mil cobrada, considerando o valor desproporcional e abusivo. Ficou estabelecido, então, que a famosa pagaria apenas R$ 38 mil, sob o entendimento de que ela já havia cumprido parte do contrato antes do episódio.

A virada no julgamento

Acontece que a coluna Fábia Oliveira também descobriu que um recurso inédito reviu a decisão e, provido em favor da empresa, fixou que a multa a ser paga por Rafa Kalimann deve ser, na verdade, de R$ 190 mil.

O recurso da BRF foi provido sob o entendimento de que Rafa violou uma cláusula de máxima relevância, a de exclusividade, e o seu cumprimento era importante durante todo o período de duração do contrato, não apenas em parte dele. Logo, ainda que Kalimann tenha cumprido parte importante como contratada, a violação da exclusividade não poderia ser abrandada por tal realidade.

Assim, a decisão considerou que não é justo reduzir a multa apenas porque Rafa Kalimann já havia cumprido parte do contrato.

O valor de R$ 190 mil fixado para a multa é idêntico ao do contrato celebrado entre a ex-BBB e a Perdigão. A multa anteriormente cobrada de quase R$ 600 mil mantém-se como abusiva, uma vez que supera, e muito, o valor acordado entre as partes. Vixe!

Relembre o caso

Rafa Kalimann foi acionada na Justiça sob a acusação de rompimento de cláusula de exclusividade.

Divulgadora dos produtos da Perdigão, ela foi flagrada em frente a um carrinho de cachorro-quente da Seara.

Para piorar, a ex-BBB elogiou os produtos da empresa rival diante de seus milhões de seguidores.

A empresa decidiu cobrar de Rafa um valor atualizado de aproximadamente R$ 566 mil.

