Revolução no campo virtual! EA FC 26 chega com novidades de gameplay para todos os modos

O EA Sports FC 26, anunciado pela Electronic Arts na última semana, ganhou mais um trailer nesta terça-feira (22), mas dessa vez com um foco exclusivo nas novidades e mudanças na gameplay do jogo. Desde o anúncio, a EA já deixou claro que a principal evolução da nova edição em relação ao EA FC 25 será na jogabilidade, tópico de longas discussões e reclamações dos usuários. Neste novo teaser, a EA apresentou os tipos distintos de gameplay para cada modo de jogo, que variam entre o “Competitivo”, com partidas mais frenéticas e o “Autêntico”, focado no realismo do futebol.

Além disso, EA FC 26 também terá alterações em todos os fundamentos do game, como passes, finalizações, divididas, defesas e até cobranças de escanteios. O game apresentará novas funções táticas, playstyles e arquétipos, e mais opções de acessibilidade que modificam, por exemplo, o contraste e as sombras dentro das partidas. EA FC 26 já está disponível em pré-venda com preços entre R$ 349 e R$ 499 e tem lançamento marcado para 26 de setembro para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch e PC.

Jogabilidade competitiva nos modos online

EA FC 26 terá uma jogabilidade exclusiva para os modos online do game (Ultimate Team, Clubs, Temporadas e Amistosos Online): a ‘Gameplay Competitiva’. Nesses modos, as partidas serão mais voltadas para a habilidade, com aumento da velocidade, precisão de dribles, menos fadiga e uma defesa mais fraca.

As linhas de zaga, por exemplo, serão mais frouxas, permitindo um número maior de ataques e beneficiando usuários mais habilidosos e precisos para marcar gols. As configurações também reduzem a quantidade de aleatoriedades e o impacto dos ajustes de assistência da gameplay. Vale ressaltar que essa jogabilidade vem como padrão nos modos online do título e sem a possibilidade de ser desativada, diferentemente da Autêntica.

Principais configurações da Gameplay Competitiva no EA FC 26:

Defesas de goleiro serão para o lado, evitando rebotes;

Menos carrinhos, bloqueios e interceptações que retornam para o adversário;

Menos carrinhos e bloqueios automáticos;

Transições mais suaves e responsivas para dentro e para fora de animações específicas;

Maior velocidade de ultrapassagem e capacidade de resposta;

Maior controle e mais velocidade no drible, e movimentos de habilidade são mais rápidos;

Maior variabilidade nos cruzamentos, para favorecer a habilidade;

Aumentar a variabilidade nos resultados dos escanteios, com menos jogadores de ataque envolvidos por padrão;

Os jogadores se levantam rapidamente após serem derrubados no chão;

Os jogadores não mostram nenhuma animação de reação quando atingidos por uma bola rápida.

Junto da jogabilidade competitiva, o Ultimate Team também ganhará uma nova câmera de jogo no EA FC 26: a câmera competitiva. Ela será exclusiva do estádio padrão do UT (disponível para todos os jogadores) e possui uma visão mais ampla do campo, já que fica posicionada em um trilho, mas também mostra detalhes do estádio e da torcida.

Mais realismo no Modo Carreira

A segunda opção de jogabilidade presente no EA FC 26 será a “Gameplay Autêntica”, que, como o próprio nome diz, tenta ser fiel ao realismo do futebol, mantendo as configurações mais próximas da simulação. É o tipo de jogo para o usuário que gosta de partidas mais disciplinadas, menos previsíveis, com muita estratégia e imersão.

Em resumo, os ajustes aqui são o oposto da Gameplay Competitiva, incluindo parâmetros mais comuns e realistas, especialmente no que diz respeito ao posicionamento de todos os atletas em campo, seja na defesa ou ataque. Goleiros e defensores serão mais precisos, enquanto os dribles e a velocidade serão menores, como na vida real. Outra configuração está nos efeitos visuais que interferem na partida, como as animações que serão mais realistas, humanas e suaves, assim como a presença de efeitos climáticos, como chuva, vento e neve.

Principais configurações da Gameplay Autêntica:

Sliders autênticos;

autênticos; Mais rebotes, bloqueios e quiques de goleiros baseados em física;

Carrinhos com precisão mais realista;

Defesa por IA habilitada com linhas mais firmes e defensores reagindo quando a bola está por perto;

habilitada com linhas mais firmes e defensores reagindo quando a bola está por perto; Passes, chutes e cabeçadas mais precisos e realistas;

Escanteios e cruzamentos ajustados para corresponder às taxas de sucesso do mundo real;

Jogadores que evitam uma bola podem ocasionalmente ser atingidos por ela.

Diferentemente dos modos online, será possível alternar entre os tipos diferentes de jogabilidade no Modo Carreira (treinador e atleta) e também no Jogo Rápido.

Mudanças em todos os fundamentos

Além dos modos diferentes de jogabilidade, a gameplay geral no EA FC 26 também passará por alterações em relação à edição do ano passado. No novo game, a Electronic Arts refinou todos os fundamentos básicos do jogo, como passes, chutes, cruzamentos, carrinhos, divididas, defesas e dribles. Os ajustes buscam deixar as ações dos jogadores mais humanas, precisas e controladas, como nas disputas de bola, por exemplo, onde o rebote será definido por aspectos físicos e técnicos dos atletas em campo, ao invés de apenas um resultado aleatório.

Pelo trailer, é possível ver jogadores com movimentos mais ágeis — especialmente ao mudar de direção — e com uma velocidade mais equilibrada entre todos eles, onde defensores lentos não vão superar atacantes mais rápidos, por exemplo. Os dribles também contam com uma novidade: os movimentos simplificados, que permitem realizar ações rápidas com um simples toque no analógico direito, sem a necessidade de dominar as skills e os comandos de um exímio driblador.

Veja algumas das mudanças feitas no EA FC 26:

Jogadores mais ágeis e responsivos em dribles e movimentos com e sem a bola;

Goleiros mais consistentes e inteligentes;

Defensores com maior capacidade de manter a bola após um bloqueio ou dividida;

Mais opções e uma melhor precisão e responsividade para passes e e chutes;

Aspectos físicos com maior influência ao segurar a bola ou disputá-la;

Melhor controle de bola com ela nos pés e no domínio;

Jogo mais consistente e responsivo aos comandos, especialmente nas partidas online.

FC IQ, Funções e PlayStyles

Principal novidade do EA Sports FC 25, lançado no ano passado, o FC IQ — ferramenta que dá mais profundidade e importância para posicionamentos e funções táticas — também passará por um update para o EA FC 26. No novo game, a feature terá funções específicas menos rígidas e um menor impacto negativo ao ter atletas fora de posição, além da adição de quatro novas funções: Goleiro com a bola; Box crasher; Lateral invertido; e Lateral.

Novas funções, focos, táticas e PlayStyles para o EA FC 26.

Os focos de cada posicionamento também ganharam 11 novas adições, além de melhorias e correções para aqueles já existentes. Será necessário atribuir jogadores para quatro novas responsabilidades nas bolas paradas: topo da área e cobertura defensiva nos escanteios; cobrador de lateral direito e esquerdo. No EA FC 26, os PlayStyles terão uma importância secundária, já que deixam de se tornar uma espécie de requisito para o bom desempenho dos atletas, sendo apenas um acréscimo aos seus melhores atributos.

Na edição passada, jogadores com stats mais altas, mas sem PlayStyles, tinham desempenho inferior a aqueles de overall mais baixo e com algum PS da posição. Além disso, a lista destes PlayStyles também foi modificada. Executor, Fortaleza Aérea, Cabeceio preciso, Gamechanger e Inventor são as novas adições, enquanto Cabeçada forte, Aéreo, Trivela e Talentoso foram removidos. Já no Modo Rush, que se faz presente no UT, na Carreira e no Clubs, jogadores poderão controlar também o goleiro nas partidas do Clubs e fazer substituições em jogos de torneios de base no Modo Carreira Treinador.

Será necessário atribuir novas responsabilidades de bola parada no EA FC 26.

Acessibilidade: contraste, sombras, reflexos e mais

A Electronic Arts introduziu no EA FC 26 novas ferramentas de acessibilidade, especialmente no que diz respeito à imagem que os usuários veem durante as partidas. A principal novidade é o modo de Alto Contraste, que separa totalmente as cores dos objetos cruciais do jogo, caso dos atletas de cada time, árbitro, a bola e o gramado. A função, embora chame pouca atenção, pode ser útil para jogadores que possuem baixa visão ou dificuldade de visualizar movimentos rápidos na tela.

EA FC 26 contará com modo de Alto Contraste nas partidas.

Junto dessas melhorias também, a nova edição do simulador também conta com ajustes para as sombras. Pelo menu de configurações será possível desligar as sombras do estádio ou dos personagens, melhorando a visualização em partidas durante o dia, por exemplo, onde a diferença de iluminação pode atrapalhar. Por fim, será possível modificar o plano de fundo, as cores e tamanho dos textos, as legendas e sombras.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet.