Revolução nos games! IA já está em 20% dos jogos lançados na Steam em 2025

O uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) generativa para criação de jogos na loja digital Steam teve um aumento de 800% em 2025, e este ano quase 20% dos games já utilizam IA em sua criação, aproximadamente 1 a cada 5 jogos. Os números foram reunidos pelo ex-desenvolvedor da Valve, Ichiro Lambe, por meio do site Totally Human Media, usando informações que os próprios desenvolvedores declaram em seus games sobre o uso de IA. Porém, como a pesquisa sobre o uso de IA nos games é voluntária, sem envolvimento do Steam, o número real pode ser ainda maior.

De acordo com a contagem do site, aproximadamente 7.818 jogos na Steam utilizam IA atualmente, equivalente a 7% de todo o acervo da loja digital da Valve, e representam 20% de todos os jogos lançados na plataforma em 2025. Em 2024, o número era por volta de mil jogos e era correspondente a apenas 1,1% do total da loja. No entanto, como desenvolvedores podem optar por não revelar o uso de IA em suas obras, algo que, hoje, carrega um grande peso negativo em parte do público, é possível que o número de jogos supere os 8 mil. A seguir, entenda o aumento de jogos com IA no mercado.

Caso você não saiba, Inteligência Artificial generativa é todo modelo capaz de gerar conteúdo com base em seu banco de dados, sejam imagens, áudio ou texto. Alguns dos modelos mais famosos incluem o ChatGPT, DALL-E 2, Midjourney AI, Bard, Microsoft Copilot, Stable Diffusion, entre outros.

Muitos ativistas contra IA, especialmente artistas, afirmam que os modelos foram treinados com base em seus textos e artes, sem qualquer compensação para os autores, criando um dilema ético sobre o uso da IA. Apesar da polêmica, a loja digital Steam não contém, por enquanto, um filtro para separar jogos que usam inteligência artificial, o que acaba sendo omitido ao consumidor.

Usos da IA nos games

Além de declarar o uso de IA, os desenvolvedores também preenchem uma descrição de qual conteúdo foi criado com inteligência artificial no jogo e como, o qual fica listado no final da descrição do game no Steam. Segundo o Totally Human Media, a maior parte dos desenvolvedores, 60% deles, utilizam IA para gerar gráficos, como personagens, modelos 3D, cenários, texturas e mais.

Existe também usos em áudio para criar músicas de fundo, dublagem e narração, ou geração de texto, como descrição de itens e aqueles que utilizam na descrição do jogo, marketing e materiais promocionais. Algo menos conhecido são os games que utilizam IA em sua gameplay, como Comedy Night, que usa a ferramenta para filtrar conteúdo ofensivo; Nyric, o qual cria mundos únicos com base em descrições em texto do usuário; e Bitmagic, que permite criar e modificar jogos com IA.

O exemplo de maior sucesso é o game AI Roguelite, que custa R$ 46,99 e tem 82% de análises positivas no Steam. Ele usa tecnologia IA para todo o seu conteúdo, como personagens, locais, inimigos e itens, tudo gerado durante a gameplay. Do outro lado da moeda, há muitos games feitos com IA criticados por sua baixa qualidade, inclusive também nas lojas do PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e Nintendo Switch.

Durante o evento voltado para desenvolvedores Game Developers Conference (GDC) em 2024, uma pesquisa perguntou sobre o uso de IA e 52% dos entrevistados afirmaram que trabalham em empresas que utilizam inteligência artificial. Porém, outras 27% afirmaram que suas empresas não têm interesse em usar IA e apenas 9% estavam curiosas em explorar as possibilidades, uma queda em relação aos 15% em 2023. Até mesmo games de grandes empresas como Call of Duty: Black Ops 6 da Activision Blizzard apresentam um alerta no Steam sobre uso de IA em sua produção.

Fonte: VGC, Totally Human

Media Redigido por ContilNet.