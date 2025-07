Revolução nos games: Nova IA Mirage cria GTAs e Forzas do zero para você jogar

Na última semana, um novo modelo de Inteligência Artificial (IA) começou a ganhar atenção: o Mirage. Capaz de gerar jogos semelhantes a GTA e Forza Horizon, a ferramenta cria mundos abertos e gameplay para usuários jogarem com base apenas em imagens ou texto, como já aconteceu com Minecraft e Quake 2, por exemplo.

Produzida pela empresa Dynamics Labs, a IA está disponível para testes no site oficial. Os usuários podem jogar uma demo de ação em mundo aberto muito parecida com GTA 4, chamada “Urban Chaos“, ou um jogo de corrida mais semelhante a Forza Horizon 5, intitulado “Coastal Drift“.

Porém, a geração do mundo não é o mais impressionante da nova engine. Segundo o estúdio, a Mirage é a única engine generativa em tempo real que permite a criação de conteúdo pelo usuário no momento do jogo. Isso significa que, durante a partida, usuários podem adicionar novos comandos (prompts) pedindo coisas como fazer chover na cena, solicitar que um carro esportivo dobre a esquina ou ordenar que um beco surja milagrosamente para realizar uma fuga.

A IA que cria jogos está pronta?

A empresa reconhece que há muitas limitações no modelo atual, mas afirma estar à frente de outros concorrentes já apresentados por outras empresas, como AI Doom e Genie do Google, AI Minecraft da Decart e AI Quake 2 da Microsoft. Um dos pontos listados em que a Mirage seria superior é na duração da experiência, que pode chegar a 10 minutos.

Algumas das limitações mais perceptíveis ao testar o sistema são: o atraso nos controles entre pressionar teclas e ver as ações na tela, perda de qualidade dos visuais com o tempo e “alucinações” da IA, especialmente se a imagem ficar parada. Segundo instruções no site oficial, girar ao redor do personagem ajuda a melhorar a qualidade visual. Os servidores de teste também estão frequentemente cheios desde a revelação.

Dynamics Lab has unveiled Mirage, an AI-driven, generative game engine prototype – the world’s first real-time “world model engine” that allows video game worlds to be created and modified live Some examples pic.twitter.com/RzdQdjZK0z — Chubby♨️ (@kimmonismus) July 12, 2025

Como testar a Mirage e seus modelos de GTA e Forza?

Para testar essa tecnologia inovadora, siga os passos abaixo:

Acesse a página oficial da Dynamics Labs neste endereço: https://blog.dynamicslab.ai/ Selecione a opção “Play Demo: Urban Chaos (GTA-style)” ou “Play demo: Coastal drift (Forza Horizon-style)“. No jogo, utilize as teclas W, A, S, D para se movimentar e Enter para abrir a janela de comandos (prompts), que precisam ser adicionados em inglês. Do lado direito da tela, há opções para mudar a imagem inicial ou enviar a sua própria em “Upload“.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet.