Rico Melquiades protagoniza confusão envolvendo ex-BBBs e dispara: “Querendo like”

Com a chegada de “A Fazenda 17”, reality da Record, ex-participantes de confinamentos da concorrência e influenciadores começam a ficar em evidência. Alguns ganham destaque na tentativa de conquistar uma vaga na competição, gravada em Itapecerica da Serra, enquanto outros voltam a ser lembrados por tretas no ambiente digital. Desta vez, a briga envolve Larissa Santos e Larissa Tomásia, ambas criadoras de conteúdo e com passagem pelo “BBB”, junto de Rico Melquiades, que garantiu o primeiro lugar e se consagrou milionário após passar três meses no interior de São Paulo na disputa rural.

O ex-peão fez questão de cutucar a namorada de Netto DJ, que supostamente teria desistido de ingressar na produção comandada por Adriane Galisteu. Conforme veiculado na imprensa e divulgado por páginas no Instagram, Larissa Santos, do “BBB23”, que se envolveu também com o apresentador Fred Bruno, do “Globo Esporte”, teria voltado atrás de sua participação em “A Fazenda” após receber conselhos de outros colegas da mídia. Foi quando Rico emitiu sua opinião: “Eu, sendo ela, iria, porque pior que a edição do ‘BBB’ que ela participou, eu garanto que não será”.

Foi o suficiente para Tomásia, que esteve no “BBB22” e em “A Fazenda 16”, onde se relacionou com Sacha Bali na edição, retrucar: “Fique na sua! Que mania feia de querer menosprezar a edição dos outros, amigo. Sua edição foi muito boa e todo mundo gostou de assistir, mas não queira menosprezar quem participou de outros realities. Reality esse que você nem participou. Cada edição é diferente, então pare de querer humilhar as pessoas. Isso é muito chato!”. Por sua vez, Melquiades continuou alfinetando: “Meu amor, tudo bem? Vocês, ex-BBBs, podem menosprezar ‘A Fazenda’, né? Me poupe! Eu não menti sobre a sua edição. Ela não foi boa mesmo, e está tudo bem”.

A moça que esteve na Casa de Vidro não se conformou: “Você tem uma mania feia de querer humilhar as pessoas. Cuidado, Rico! Você já experimentou o outro lado da moeda, e nem faz tanto tempo assim”. O blogueiro, que também esteve no “De Férias com o Ex: Brasil” (MTV), finalizou dando um chega pra lá na ex-sister: “Mas quem veio meter o bedelho onde não foi chamada foi você. Então, quem está querendo like é você. Mas eu entendo a sua revolta. Depois do ‘BBB’ da Juliette e do Gil do Vigor, é difícil fazer outra edição igual. Qualquer coisa, me chame no WhatsApp”.

Santos se limitou a dizer, aparecendo em vídeo e debochando da notícia com um filtro de olhos arregalados: “É todo ano a mesma coisa, já faz três anos. Desde que eu saí do ‘BBB’, eu vou para ‘A Fazenda’, e só eu não sabia. Fico sabendo pelas páginas e pelo Twitter. Gente, que engraçado! Agora dizem que eu desisti de última hora. Gente, não tem nem perigo de eu ir, quanto mais de desistir”.