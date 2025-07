Rifa de R$ 20 milhões com fazenda e carros de luxo é investigada em SE

A Polícia Civil de Sergipe instaurou um inquérito policial para investigar a realização de uma rifa supostamente irregular no município de Porto da Folha, no sertão sergipano. O sorteio, que teria iniciado suas vendas no começo de 2025, promete prêmios milionários como uma fazenda de 350 hectares, um pivô de irrigação de 75 hectares, tratores e veículos de luxo.

O valor total anunciado dos prêmios ultrapassa R$ 20 milhões. A informação foi divulgada nesse sábado (26/7). Com bilhetes vendidos a R$ 10, a rifa tem despertado a atenção de moradores da região e de outros estados.

No entanto, segundo a Polícia Civil, o sorteio não possui qualquer autorização dos órgãos reguladores, o que configura indícios do crime de loteria não autorizada

