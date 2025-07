Rio Acre atinge 1,53 metro na capital acreana e Defesa Civil alerta para agravamento da seca

O Rio Acre alcançou no início da tarde deste domingo (27) o nível de 1,53 metro em Rio Branco, conforme informações divulgadas pela Defesa Civil Municipal. O volume segue em queda contínua, refletindo os efeitos da longa estiagem que atinge a capital acreana há 41 dias, sem registro de chuvas desde 16 de junho.

A situação é considerada preocupante pelas autoridades. Segundo a instituição, a tendência é de que o nível do rio continue a baixar nos próximos dias, caso o período sem chuvas persista. A queda constante no volume do manancial acende o alerta para possíveis impactos no abastecimento e no meio ambiente.

Na última semana, a Prefeitura de Rio Branco emitiu um alerta à população destacando os riscos associados à seca prolongada. Entre os principais efeitos estão o aumento da temperatura, o agravamento da poluição atmosférica causada por fumaça e a elevação do número de focos de incêndio, tanto em áreas urbanas quanto em zonas de mata.

As autoridades reforçam a necessidade de medidas preventivas por parte da população, como o uso racional da água, o descarte correto de resíduos e o combate às queimadas ilegais, que agravam os impactos da estiagem na saúde pública, na qualidade do ar e no equilíbrio ambiental.