Rio Acre atinge 1,60 metro e continua baixando durante estiagem na capital

O nível do Rio Acre continua em queda e marcou 1,60 metro na manhã desta quarta-feira (23), em Rio Branco. A informação foi divulgada no boletim diário da Defesa Civil Municipal, que monitora o comportamento do rio durante o período de estiagem.

Desde o último domingo (20), o rio já apresentou uma redução acumulada de 4 centímetros em seu volume. De acordo com o coordenador da Defesa Civil da capital, tenente-coronel Cláudio Falcão, a ausência de chuvas nas últimas 24 horas tem contribuído para manter a tendência de vazante.

A estiagem, que se intensifica em diversas regiões do estado, acende o alerta das autoridades, especialmente em relação ao abastecimento de água e às dificuldades de navegação enfrentadas por comunidades ribeirinhas. A situação é acompanhada de perto pelos órgãos de proteção e defesa civil.